Le discours de Biden est une “escalade dangereuse”, selon la plupart des Américains – sondage

Les républicains et les indépendants dédaignent massivement le discours du président américain à Philadelphie

Plus de la moitié des Américains pensent que le discours du 1er septembre du président Joe Biden à Philadelphie était un “escalade dangereuse” de la rhétorique politique, destinée à « inciter au conflit » aux Etats-Unis. Républicains et indépendants sont massivement alarmés par les propos de Biden, et même 18% des démocrates sont d’accord, selon un sondage publié mardi par le groupe Trafalgar.

Debout devant Independence Hall à Philadelphie, Biden a utilisé le discours télévisé de jeudi pour affirmer que “l’égalité et la démocratie sont attaquées” par les « MAGA Republicans » dirigés par son prédécesseur Donald Trump.

Selon le Enquête Trafalgar56,8% des Américains ont vu le discours comme “une escalade dangereuse de la rhétorique et est conçue pour inciter les conflits entre Américains”, alors que 35,5% ont dit que c’était “les messages de campagne acceptables qui sont attendus dans une année électorale.”

Répartis par affiliation à un parti, 89,1% des républicains, 18,7% des démocrates et 62,4% des indépendants ont considéré le discours de Biden comme dangereux et source de division. Seuls 4,7% des républicains et 31,2% des indépendants pensaient que c’était normal, ainsi que 70,8% des démocrates.

“Quand les électeurs vous disent qu’ils pensent que les remarques préparées par un président en exercice des États-Unis sont une escalade dangereuse et ont été conçues pour inciter au conflit, nous vivons une époque terrifiante”, a-t-il ajouté. a déclaré Mark Meckler de Convention of States, le groupe qui a commandé le sondage.

“Peut-être encore plus terrifiant est le fait qu’une grande majorité de démocrates pensent que ce n’était qu’un discours de routine de l’année électorale”, il ajouta.

Biden, qui a promis à plusieurs reprises d’unifier le pays, “est devenu le président le plus controversé de l’histoire américaine”, a ajouté Meckler, dont le groupe préconise une convention constitutionnelle pour limiter davantage le pouvoir du gouvernement américain.

Dans le discours les critiques ont de marque la « sermon rouge », Biden a affirmé que les républicains « embrasser la colère… prospérer dans le chaos… vivre non pas à la lumière de la vérité mais à l’ombre des mensonges », et n’ont aucun respect pour la Constitution, la primauté du droit ou les résultats d’élections libres.

Trafalgar a mené l’enquête entre vendredi et lundi, sur un échantillon de 1 084 électeurs probables des élections générales. Un quart des personnes interrogées étaient des indépendants, tandis que l’échantillon biaisait les démocrates à 39,3% contre 35,6% pour les républicains.