WASHINGTON – Le président Joe Biden dira lors d’une session spéciale conjointe du Congrès que « l’Amérique est à nouveau en marche » après avoir hérité d’une convergence de crises qui comprenait une pandémie mondiale, un ralentissement économique et une attaque contre le processus démocratique.

« Cent jours depuis que j’ai prêté serment – j’ai levé la main de notre Bible familiale – et hérité d’une nation en crise. La pire pandémie depuis un siècle. La pire crise économique depuis la Grande Dépression. La pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile », prévoit de dire Biden, selon des extraits fournis avant le discours aux heures de grande écoute par la Maison Blanche.

« Maintenant – après seulement 100 jours – je peux rendre compte à la nation: l’Amérique est à nouveau en mouvement. Transformer le péril en possibilité. La crise en opportunité. Reculer en force. »

Le discours, qui tombe juste avant son 100e jour en tant que président, sera la première fois que Biden s’adressera au Congrès depuis son entrée à la Maison Blanche. Il devrait utiliser une grande partie de ses remarques pour vendre son plan de 1,8 billion de dollars pour stimuler les programmes destinés aux familles, aux étudiants et aux enfants et un plan d’emplois et d’infrastructure de 2,3 billions de dollars. Les deux ont besoin de l’approbation du Congrès.

Il vantera le plan américain pour l’emploi comme un « plan de cols bleus pour construire l’Amérique » qui « reconnaît quelque chose que j’ai toujours dit: Wall Street n’a pas construit ce pays. La classe moyenne a construit ce pays. Et les syndicats ont construit la classe moyenne. . «

« Maintenant, je sais que certains d’entre vous à la maison se demandent si ces emplois sont pour vous », prévoit de dire Biden. « Vous vous sentez laissé pour compte et oublié dans une économie qui évolue rapidement. Permettez-moi de vous parler directement. »

« Ce sont des emplois bien rémunérés qui ne peuvent pas être externalisés. Près de 90% des emplois d’infrastructure créés dans le plan américain pour l’emploi ne nécessitent pas de diplôme universitaire. Soixante-quinze pour cent ne nécessitent pas de diplôme d’associé. »

Biden discutera également de la gestion du coronavirus par son administration et des efforts visant à faire vacciner davantage d’Américains contre le virus COVID-19.

«Nous vaccinons la nation», dira-t-il. « Nous créons des centaines de milliers d’emplois. Nous produisons de vrais résultats que les gens peuvent voir et ressentir dans leur propre vie. Ouvrir les portes des opportunités. Garantir l’équité et la justice. »

S’appuyant sur un thème vers lequel il se tourne régulièrement, Biden présentera sa présidence comme celle qui cherche à reconstruire les institutions américaines.

« Nous devons prouver que la démocratie fonctionne toujours. Que notre gouvernement fonctionne toujours – et peut servir le peuple », a-t-il l’intention de dire. «Au cours de nos 100 premiers jours ensemble, nous avons agi pour restaurer la foi du peuple dans notre démocratie à livrer».

