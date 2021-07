Le discours de Biden a représenté une énorme victoire pour nos alliés afghans, a déclaré le membre du Congrès Seth Moulton

Le représentant Seth Moulton, D-Mass., a longtemps préconisé un plan d’évacuer les près de 18 000 interprètes afghans, alliés et leurs familles d’Afghanistan avant le retrait complet des troupes américaines. Il a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que le discours du président Joe Biden jeudi représentait un pas dans la bonne direction.

« C’était une énorme victoire aujourd’hui, pour tous nos amis et alliés afghans », a déclaré Moulton, un marine qui a effectué quatre missions en Irak. « Depuis plusieurs semaines, je demande trois choses, en particulier, à la [Biden] l’administration : un plan détaillé, un commandant qui en sera responsable et un engagement à mener à bien la mission, et aujourd’hui le président a mentionné les trois.

Moulton a noté que le président n’avait pas spécifiquement nommé de commandant et qu’il aimerait voir les détails de la façon dont les États-Unis « achemineraient des interprètes afghans des régions rurales éloignées du pays vers un point d’évacuation central ».

Biden a annoncé que l’armée américaine achèverait son retrait d’Afghanistan d’ici le 31 août, près de deux semaines plus tôt que son échéance du 11 septembre. Il a réaffirmé dans son discours que les États-Unis « continueront de s’assurer que nous acceptons les ressortissants afghans qui travaillent aux côtés des forces américaines » et que les États-Unis ont « déjà considérablement accéléré le temps de procédure pour les visas spéciaux d’immigrant pour les amener aux États-Unis États. »

L’hôte Shepard Smith a également demandé à Moulton s’il pensait ou non que les talibans prendraient le contrôle de l’Afghanistan une fois que les États-Unis se retireraient complètement du pays. Moulton a déclaré que les États-Unis devraient être préparés, quel que soit le résultat.

« Écoutez, en fin de compte, nous devons être préparés à l’une ou l’autre éventualité, et l’une des questions que je vais poser en détail, en particulier lors des sessions classifiées avec le Comité des services armés, est de savoir quels plans d’urgence ils ont. pour la possibilité que les talibans ne fassent que simplement envahir le gouvernement afghan », a déclaré Moulton.

Biden a défendu le retrait rapide de l’armée américaine d’Afghanistan après une le journaliste a demandé si la prise de contrôle des talibans dans le pays est inévitable.

« Les troupes afghanes ont 300 000 bien équipées, aussi bien équipées que n’importe quelle armée dans le monde, et une force aérienne, contre quelque chose comme 75 000 talibans », a déclaré Biden. « Ce n’est pas inévitable. »

Moulton a déclaré que même s’il ne savait pas qu’il avait autant confiance que Biden dans les forces de sécurité afghanes, il pense que le président a raison de dire « nous leur avons fourni beaucoup de capacités ».

La plus longue guerre des États-Unis a coûté la vie à environ 2 300 soldats américains et fait des milliers de blessés. On estime que plus de 100 000 Afghans ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. Les États-Unis ont dépensé 825 milliards de dollars en opérations de combat, selon le ministère de la Défense via un rapport du CRS pour le Congrès.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.