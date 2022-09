Le discours d’adieu de Michael Sheen enflamme le Pays de Galles avant la Coupe du monde

L’acteur Michael Sheen a prononcé un autre discours entraînant pour l’équipe nationale du Pays de Galles avant la Coupe du monde.

Sheen, connu pour avoir joué dans des films tels que Crépuscule saga, Givre/Nixonet Minuit à Parisa prononcé le discours quelques semaines après une présentation similaire sur une émission sportive comique plus tôt dans le mois.

Dans sa dernière tentative de motivation, Sheen a fait référence à un certain nombre de facettes impliquées dans l’équipe nationale galloise. Cela inclut la légende galloise Gary Speed, l’entraîneur actuel Rob Page et le retour tant attendu de l’équipe à la Coupe du monde.

Michael Sheen fait un discours héroïque au Pays de Galles avant la Coupe du monde

“Lorsque vous vous tenez là, côte à côte, et que cette chanson sacrée commence, fermez les yeux et sentez le souffle sur la nuque”, a proclamé Sheen. « Parce que c’est chaque homme, femme et enfant de ce vieux pays, qui se tient là avec vous, derrière vous. C’est le peuple du Pays de Galles. Votre peuple.”

“Sentez leur respiration s’accélérer avec la vôtre. Écoutez leur sang tambouriner dans vos oreilles, battre dans votre cœur, éclater dans votre poitrine, c’est le sang du Pays de Galles. C’est ton sang, rouge comme l’ancien livre des rêves. Rouge comme le drapeau montant de Merthyr. Rouge comme la grande muraille de Gwalia. Michael Sheen a prononcé un autre discours incroyable devant l’équipe nationale du Pays de Galles ! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/Qb4AdidGdB – Sky Sports (@SkySports) 26 septembre 2022

« Parce que c’est ce que vous emportez avec vous, les garçons. A travers 64 ans, sur la moitié de l’étendue du monde, c’est là, sur ta poitrine. C’est là, dans ton dos. Il est là, à vos côtés. Parce qu’ils diront toujours que nous sommes trop petits, trop lents, trop faibles, trop pleins de peur, mais yma o hyd, fils de [Gary] Vitesse, avec ce mur rouge autour de nous.

“Nous sommes toujours là. Allez, Pays de Galles. Allez!” Sheen a reçu un maillot du Pays de Galles et a rencontré les entraîneurs et les joueurs après le discours. Pays de Galles à la Coupe du monde

Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a déclaré que le premier discours de Sheen était le discours de sa discussion de groupe. “Il était dans notre groupe WhatsApp – tout le monde l’a envoyé”, a déclaré Bale. “J’ai eu environ 100 personnes qui me l’ont envoyé.”

« Non, c’était un discours fantastique. Ouais, très émouvant et, comme, je pense que le gaffer a dit qu’il était plus que bienvenu pour venir nous faire un discours à tout moment. Mais je suis sûr que nous allons être motivés, et être suffisamment motivés pour le premier match de toute façon.

Le Pays de Galles retrouve la Coupe du monde pour la première fois depuis 1958. Les Dragons font partie d’un groupe particulièrement intéressant aux côtés de l’Angleterre, des États-Unis et de l’Iran. L’équipe de Page a perdu son dernier match d’échauffement avant le tournoi, en s’inclinant 1-0 contre la Pologne dimanche.

PHOTO: IMAGO / Action Plus