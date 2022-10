Le discours cliché, malhonnête et ennuyeux de Liz Truss a trahi un leader pataugeant totalement hors de sa profondeur

JUSQU’À ce que Liz Truss ouvre la bouche pour son discours du chef de la conférence du parti hier, j’étais convaincue que je n’entendrais jamais un orateur du premier ministre conservateur plus ennuyeux que Theresa May.

(Quand j’ai dit à Donald Trump que Mme May était maintenant payée plus de 100 000 £ par personne pour ses discours, il a explosé d’un rire moqueur et a bafouillé : ‘Tu te moques de moi ? Je paierais 100 000 £ pour NE PAS l’entendre parler ! ‘)

Le chroniqueur du Sun Piers Morgan a qualifié le discours de Liz Truss de “lamentable” Crédit : Alamy

Piers estime que le discours de Liz était également incroyablement malhonnête

Mais je me trompais.

Comparé à Truss, May est positivement Churchillien.

Ce discours lamentable a été l’un des assauts les plus clichés, bourdonnants, ennuyeux et stupéfiants contre mes tympans depuis, eh bien… depuis l’effort de coma de son adjointe Thérèse Coffey mardi qui a littéralement rendu de nombreux délégués inconscients.

C’était aussi incroyablement malhonnête.

“Je crois en la responsabilité budgétaire”, a-t-elle déclaré, “je crois en une monnaie saine”.

AH BON?

Truss et le mini-budget désastreux de son chancelier Kwasi Kwarteng ont réussi à faire chuter la livre à un niveau record par rapport au dollar, à faire monter en flèche les taux hypothécaires et à forcer la Banque d’Angleterre à dépenser d’urgence 65 milliards de livres sterling pour soutenir les fonds de pension.

Puis est venu le demi-tour humiliant du taux d’imposition de 45 pence, qui a prouvé que cette dame Thatcher-lite est très certainement pour se retourner dès que la cuisine devient chaude.

Fiasco mal pensé

Il est en fait difficile d’imaginer une conduite moins responsable sur le plan financier de la part d’un gouvernement.

Et les conservateurs sont censés être le parti de la compétence économique !

Je suis tout à fait d’accord avec l’appel de clairon de Truss “CROISSANCE, CROISSANCE, CROISSANCE !” mais a) elle a volé le slogan de Keir Starmer qui a dit la même chose en juillet, et b) elle semble n’avoir aucune idée de comment y parvenir autre que de réduire les impôts pour les riches qui n’ont pas besoin d’aide et de réduire les dépenses publiques pour pauvres qui ont désespérément besoin d’aide.

Même son choix de musique alors qu’elle sortait pour faire son discours, M People’s Moving On Up, était un fiasco mal pensé.

Le groupe de soutien aux travaillistes est livide, l’auteur de la chanson a déjà qualifié les conservateurs de ” douche méprisable de merde “, et les paroles contiennent les lignes prophétiques : ” Vous m’avez fait du tort, votre temps est écoulé, allez à droite Sors d’ici, bébé, fais tes valises.

Le jeu est terminé

Liz Truss ne m’inspirerait pas pour ouvrir un paquet croustillant, et j’ai rarement besoin de beaucoup d’encouragement pour le faire.

Ce fut un discours terrible d’une dirigeante pataugeant totalement hors de sa profondeur qui a été mortellement endommagée par un pari imprudent sur l’économie nationale qui a spectaculairement échoué.

Lorsque les plus grands applaudissements que vous recevez en tant que Premier ministre conservateur lors de votre propre conférence viennent par sympathie lorsque des manifestants de Greenpeace vous interrompent, vous savez que la partie est terminée.

“Tout le monde n’est pas favorable au changement”, a déclaré Truss, “mais tout le monde bénéficiera des résultats”.

Je crains que si les conservateurs ne changent pas à nouveau de chef, rapidement, les seuls bénéficiaires des résultats seront le parti travailliste qui remportera les prochaines élections par une victoire écrasante.