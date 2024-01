Le discours civique subversif de Shepard Fairey

Shepard Fairey, « Arab Woman » (2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces (toutes les photos Lynn Trimble/Hyperallergic)



MESA, Arizona — La protestation et la propagande prennent une belle tournure avec Faire face au géant : 3 décennies de dissidence au Mesa Contemporary Arts Museum, une rétrospective de l’œuvre de Shepard Fairey centrée sur l’activisme, le street art et le graphisme de l’artiste.

Les textes du musée indiquent que l’exposition « reflète la transformation de l’artiste d’un étudiant de 19 ans en skateboard et d’inspiration punk en l’activiste, humanitaire, père et mari qu’il est devenu aujourd’hui ». Mais le simple fait d’accrocher des dizaines de sérigraphies et de collages en techniques mixtes de Fairey sur papier sur les murs de la galerie – bien qu’accompagnés de textes muraux détaillés pour des œuvres individuelles et d’un exemplaire de son livre de 2021 qui partage le titre de l’exposition – ne fait pas grand-chose pour éclairer la façon dont l’artiste et sa pratique ont évolué au fil du temps.

Les documents d’archives (par exemple, les premiers autocollants d’André le Géant de l’artiste ou les séquences vidéo de lui en mode street art guérilla) aideraient à capturer les fondements émotionnels et intellectuels du processus créatif de Fairey. Au lieu de cela, l’exposition est une présentation raffinée et stérile de son style caractéristique à travers 44 œuvres dans lesquelles il associe des images et du texte à des outils du manuel de propagande, tels que le symbolisme, la répétition, les jeux de mots et les messages subliminaux.

Pour autant, les œuvres résonnent avec des préoccupations contemporaines. Ces dernières années, les visuels imposants de Fairey sont entrés au cœur du discours civique et de la dissidence, abordant la catastrophe climatique, la cupidité des entreprises, l’agression militaire et l’État de surveillance.





Vue d’installation de Shepard Fairey Faire face au géant : 3 décennies de dissidence au Musée d’art contemporain de Mesa. À gauche : « OG Rips » (2019), sérigraphie et collage techniques mixtes sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces ; à droite : « Andre Psychedelic » (2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces



Une œuvre inspirée de la propre expérience de Fairey face à la brutalité policière (« My Florist is a Dick », 2019) a failli être retirée de l’exposition par les autorités municipales, ce qui a donné lieu à des allégations de censure artistique. L’œuvre représente un policier au visage squelettique vêtu d’un équipement anti-émeute, tenant une matraque sur laquelle pousse une fleur rouge. Au lieu d’être retiré, il est exposé dans un coin d’une galerie où il pourrait facilement être négligé, un détail qui souligne le rôle de l’art dans la contestation des systèmes de pouvoir.

Il s’agit de l’un des 30 multiples peints à la main de 30 x 41 pouces exposés – tous imprimés sur des fonds collés uniques avec des pochoirs et des embellissements supplémentaires achevés en 2019. L’exposition présente également 14 pièces plus récentes, dont plusieurs issues des techniques mixtes sur papier de Fairey. Discours modulaire série, dans laquelle il colle des images d’œuvres antérieures pour créer de nouvelles conversations visuelles. Dans « Modular Discourse 60 », par exemple, il a combiné quatre blocs symétriques avec une iconographie telle qu’une fleur, un motif triangulaire géométrique, une colombe de la paix et une figure féminine adjacente au texte « PAIX ».

Même si l’exposition ne dévoile pas les détails de la « transformation » de Fairey, elle constitue une puissante démonstration de son évolution créative et de son importance en tant qu’instigateur culturel.





Shepard Fairey, « My Florist Is a Dick » (2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces



Vue d’installation de Shepard Fairey Faire face au géant : 3 décennies de dissidence au Musée d’art contemporain de Mesa. À gauche, « Exclamation » (2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces ; à droite : « OBEY Star » (2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces



Shepard Fairey, « Make Art Not War » (2019), sérigraphie et collage techniques mixtes sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces



Vue d’installation de Shepard Fairey Faire face au géant : 3 décennies de dissidence au Musée d’art contemporain de Mesa. De gauche à droite : « Lesser Gods Lenin », « Lesser Gods Mao », « Lesser Gods Nixon » (tous 2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces



Vue d’installation de Shepard Fairey Faire face au géant : 3 décennies de dissidence au Musée d’art contemporain de Mesa



Shepard Fairey, « Big Brother Is Watching You » (2019), sérigraphie et collage technique mixte sur papier, 18/19, 41 x 30 pouces

Faire face au géant : 3 décennies de dissidence se poursuit au Mesa Contemporary Arts Museum (1 East Main Street, Mesa, Arizona) jusqu’au 21 janvier. L’exposition a été organisée par Landau Travelling Exhibitions, Los Angeles, en association avec OBEY GIANT…