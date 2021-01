Le président Donald Trump a déclaré mardi que son discours virulent aux partisans avant que les violences n’éclatent au Capitole américain était « tout à fait approprié », ajoutant que la procédure de destitution imminente contre lui était « ridicule ».

Il a poursuivi en affirmant que la décision des démocrates de le destituer susciterait une «immense colère» à travers les États-Unis.

« C’est la continuation de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire … Cela provoque une immense colère », a déclaré le président depuis les jardins de la Maison Blanche. « Je ne veux pas de violence », a-t-il ajouté dans sa première déclaration à la presse depuis les violences du 6 janvier qui ont stupéfié l’Amérique et le monde.

Plus tard, visitant le mur frontalier américano-mexicain au Texas pour son premier voyage depuis l’assaut de Capitol Hill, il a eu recours à la frappe, déclamant ses adversaires au sujet de l’immigration.

Trump a appelé au respect de la loi et de l’ordre, mais n’a fait que très peu référence à l’attaque de la semaine dernière – en son nom – contre le siège de la démocratie américaine.

Alors que la tourmente politique se poursuivait huit jours avant la fin de son mandat, l’occupant de la Maison Blanche a adopté un ton combatif, dénonçant «l’erreur catastrophique» des réseaux sociaux comme Twitter de suspendre son compte.

Le FBI a mis en garde contre d’autres manifestations armées potentielles à Washington et dans de nombreux États de la part des loyalistes de Trump avant l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.

Déni de responsabilité

Le refus de Trump de tout rôle dans la fomentation de l’insurrection de la semaine dernière intervient malgré ses commentaires encourageant les partisans à marcher sur le Capitole – il les a appelés à « se battre comme un enfer » – et les féliciter alors qu’ils menaient encore l’assaut.

Alors que les législateurs comptaient les votes du collège électoral confirmant la victoire de Biden, la foule pro-Trump – fraîchement entendue du discours du président sortant – s’est déchaînée dans les couloirs du Congrès.

Les législateurs des deux partis et le propre vice-président de Trump ont été précipités dans la clandestinité, alors que la foule appelait au lynchage de Mike Pence pour son rôle de supervision du décompte des voix. Au moins cinq personnes sont mortes, dont un policier du Capitole.

Dans les jours précédant l’assaut du Congrès, Trump avait promis un rassemblement «sauvage» pour soutenir ses fausses allégations de fraude électorale. Plus de 60 contestations judiciaires au nom de Trump ont été rejetées hors du tribunal, les bulletins de vote ont été recomptés et les résultats certifiés aux niveaux national et étatique, et l’agence fédérale chargée de superviser les élections a décrit le vote comme le plus sûr de l’histoire des États-Unis.

Pompeo annule sa visite

Mardi, Mike Pompeo, fidèle allié de Trump, a annulé sa dernière visite à l’étranger en tant que secrétaire d’État juste un jour après son annonce. La raison officielle invoquée était qu’il resterait à Washington DC pour faciliter « une transition harmonieuse et ordonnée ».

Pompeo devait se rendre à Bruxelles mercredi et jeudi pour rencontrer son homologue belge Sophie Wilmès et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg pour, entre autres, « souligner l’importance durable du partenariat transatlantique ».

Le président a rencontré le vice-président Mike Pence lundi soir, qui a apparemment décidé de faire un front commun avec lui contre les démocrates, rejetant les appels à le démettre de ses fonctions avec le 25e amendement à la Constitution.

Les démocrates intensifient la procédure de destitution

Au Congrès, les démocrates se préparent à entrer dans l’histoire avec une procédure de destitution qui ferait de Trump le premier président américain à être destitué deux fois.

La Chambre examinera l’acte d’accusation mercredi et devrait voter le même jour.

Soutenu par un grand nombre de démocrates et avec le soutien éventuel des républicains, l’acte d’accusation contre Trump devrait passer facilement.

Mais des doutes subsistent sur le déroulement et l’issue du procès qui se déroulera alors au Sénat qui conserve actuellement sa majorité républicaine. Les démocrates prendront le contrôle de la chambre haute le 20 janvier mais devront rallier de nombreux républicains pour obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour le condamner.

Tant qu’ils ne le retireront pas du pouvoir, la « complicité » des républicains avec le président « mettra en danger l’Amérique », a déclaré lundi Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des démocrates.

De plus, un procès pourrait entraver l’action législative des démocrates au début de la présidence de Joe Biden en monopolisant les sessions du Sénat.

Le président élu Biden prêtera serment sous haute surveillance le 20 janvier sur les marches du Capitole, siège du Congrès américain.