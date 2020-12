La reine danse de joie dans un message de Noël choquant – mais tout n’est pas tout à fait ce qu’il semble.

La séquence est en fait une version « deepfake » créée numériquement de la reine, jouée par l’actrice Debra Stephenson, diffusant le message de Noël alternatif de Channel 4 et offrant un avertissement brutal sur la désinformation et les fausses nouvelles.

L’émission annuelle du jour de Noël de la chaîne semblera montrer la reine en disant aux téléspectateurs: «Sur la BBC, je n’ai pas toujours été en mesure de parler clairement et avec le cœur.

« Je suis donc reconnaissant à Channel 4 de m’avoir donné l’opportunité de dire ce que je veux, sans que personne ne mette ses mots dans ma bouche. »







(Image: PA)



La version artificiellement rendue du monarque, créée par le studio d’effets visuels Framestore, semblera partager ses réflexions sur le départ du duc et la duchesse de Sussex du Royaume-Uni et le scandale entourant le duc d’York et son lien avec un délinquant sexuel condamné. Jeffrey Epstein.

Elle se moque même du Premier ministre en disant: «2020 a aussi été une année de héros. Comme nos courageux employés du NHS, dont beaucoup ont été forcés de prendre des risques incroyables, comme traiter Boris Johnson, sachant à tout moment, par conséquent, qu’eux aussi pourraient devenir enceintes.

On peut également la voir exécuter une routine de danse TikTok et révéler son penchant pour «Netflix et Phil» avec le duc d’Édimbourg.







(Image: PA)



La technologie Deepfake est devenue de plus en plus répandue ces dernières années et peut être utilisée pour créer un contenu vidéo convaincant mais entièrement fabriqué de personnalités de premier plan, notamment de l’ancien président américain Barack Obama,

qui a fait l’objet d’un certain nombre de vidéos deepfake.

Ian Katz, directeur des programmes de Channel 4, a déclaré: «La technologie Deepfake est la nouvelle frontière effrayante dans la bataille entre la désinformation et la vérité.

« Le discours alternatif de Noël de cette année – apparemment prononcé par l’une des personnalités les plus connues et les plus fiables du pays – est un rappel puissant que nous ne pouvons plus faire confiance à nos propres yeux. »







(Image: PA)







(Image: PA)



Le directeur Bartlett a déclaré: «C’était un excellent projet à diriger.

«Deepfake est un spin-off intéressant des progrès récents réalisés dans l’apprentissage automatique et l’IA et, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle technique puissante pour les créateurs d’images du monde entier, c’est aussi un outil qui peut être utilisé pour déformer et tromper.

«Avec Channel 4, nous voulions créer une séquence qui, espérons-le, est suffisamment divertissante pour qu’elle soit vue par beaucoup de gens et propage ainsi le message très réel selon lequel les images ne peuvent pas toujours faire confiance.»

La fin du message montre les images créées artificiellement scintillant avant de disparaître pour révéler l’écran vert utilisé pour fabriquer les images du palais de Buckingham et montrer qu’il s’agissait en fait de Stephenson jouant la reine.







(Image: PA)



L’actrice a déclaré: «J’ai une fascination intense pour la technologie deepfake. Pendant des années, j’ai étudié les gens pour les imiter pour la télévision, mais maintenant je peux vraiment les devenir.

«En tant qu’actrice, c’est passionnant, mais c’est aussi terrifiant si l’on considère comment cela pourrait être utilisé dans d’autres contextes.»

Le message de Noël alternatif de Channel 4 est diffusé en face de la diffusion par la BBC du message télévisé annuel officiel de la reine à la nation.

