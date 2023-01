Le dirigeant ukrainien veut rendre visite à l’ONU à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion

NATIONS UNIES (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy veut se rendre aux Nations Unies pour prendre la parole lors d’une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 193 membres à la veille du premier anniversaire de l’invasion de son pays par la Russie le 24 février si la situation sécuritaire permis, a déclaré vendredi un haut responsable du ministère des Affaires étrangères.

La première vice-ministre des Affaires étrangères, Emine Dzhaparova, a averti dans une interview avec l’Associated Press que de nombreux facteurs devaient être en place pour qu’il vienne, citant avant tout la situation militaire sur le terrain et un avertissement des services de renseignement ukrainiens selon lesquels la Russie prévoyait “un offensive très sérieuse en février.

“Notre président voudrait venir, il a une volonté ou une intention de venir”, a-t-elle dit, “mais il reste à savoir s’il y aura une situation de sécurité qui lui permettra de venir”.

Si Zelenskyy venait à l’ONU, ce ne serait que son deuxième voyage hors d’Ukraine depuis l’invasion. Il a effectué une visite surprise à Washington le 21 décembre pour rencontrer ses plus importants soutiens dans la guerre contre la Russie – le président Joe Biden et les membres du Congrès qu’il a remerciés pour leur soutien et a déclaré que “contre toute attente”, l’Ukraine est toujours debout.

L’ambassadeur ukrainien à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a déclaré que l’Assemblée générale avait déjà prévu un débat de haut niveau sur la guerre le 23 février, qui sera suivi d’une réunion ministérielle du Conseil de sécurité le 24 février.

Dzhaparova a déclaré que l’Ukraine aimerait voir l’assemblée adopter l’une des deux résolutions que Zelenskyy souhaite voir approuvées à la veille de l’anniversaire de l’invasion.

Elle a déclaré que l’Ukraine consultait ses partenaires sur les deux mesures, l’une qui soutiendrait la formule de paix en 10 points du président qui comprend la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et le retrait des forces russes et l’autre qui établirait un tribunal pour poursuivre les crimes de agression, ce qui permettrait à la Russie d’être tenue responsable de son invasion non provoquée.

“Nous devons agir étape par étape”, a déclaré Dzhaparova. « C’est toujours une question de savoir ce qui sera le premier. … Je crois que c’est quelque chose que nous saurons très bientôt, dans la semaine ou les deux prochaines.

Fin décembre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré à l’AP que le gouvernement souhaitait un sommet de “paix” d’ici la fin février à l’ONU, avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur, mais il ne prévoyait pas la participation de la Russie. Il serait alors difficile de prévoir une médiation ou la fin de la guerre dévastatrice.

Kyslytsya, l’ambassadeur d’Ukraine, a déclaré qu’il ne pense pas que le président russe Vladimir Poutine permettrait à quiconque d’assister à un sommet car cela ne va pas avec son plan selon lequel les gains territoriaux russes ne sont pas négociables.

Dzhaparova a déclaré qu’un sommet était toujours en discussion et a souligné que “ce n’est pas une négociation”.

Dzhaparova a déclaré que le sommet serait une plate-forme pour discuter de choses que l’Ukraine considère comme importantes en plus de la proposition de paix en 10 points, qui comprend également la libération de tous les prisonniers, un tribunal pour les responsables de l’agression russe et des garanties de sécurité pour l’Ukraine.

« Il s’agit de façonner le discours », a-t-elle expliqué.

Cela ne signifie pas qu’en adoptant une résolution ou en organisant un sommet, l’Ukraine est prête à signer un accord de paix ou un cessez-le-feu, a déclaré Dzhaparova. Cela signifie que ce n’est qu’après une résolution ou un sommet que “les négociations sur la paix, ou l’accord sur la paix, pourraient commencer”.

L’ancien journaliste et présentateur de télévision, un Tatar de Crimée dont les parents ont quitté la Crimée après la prise de contrôle et l’annexion de la péninsule stratégique par la Russie en 2014, a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’un soutien politique, économique et militaire.

Politiquement, a déclaré Dzhaparova, la Russie a discrédité la Charte des Nations Unies, qui s’oppose à l’utilisation de la force contre un autre pays, et a bafoué le droit international et devrait être isolée par la communauté internationale.

Elle a déclaré qu’il était crucial de fournir un soutien financier à l’Ukraine, car son économie a beaucoup plus souffert que celle de la Russie, et de fournir des armes “pour lutter pour la paix”.

Dzhaparova a déclaré que les forces armées ukrainiennes sont très motivées et se battent pour protéger leur terre et leur peuple, “mais l’armée russe ne comprend pas pourquoi elle se bat”.

“Nous faisons de notre mieux pour gagner, mais en fin de compte, c’est toujours une question de savoir quelle sera la fin”, a-t-elle déclaré.

Si l’Ukraine devait perdre, a déclaré Dzhaparova, Poutine ne serait pas satisfait “et je suis sûr que la Russie attaquerait d’autres pays dans un avenir proche”.

“Il ne s’agit pas uniquement de l’Ukraine, il s’agit d’un objectif commun pour éviter de nouvelles agressions”, a-t-elle souligné. “Si la guerre n’est pas contenue en Ukraine, la guerre deviendra plus grande.”

Edith M. Lederer, Associated Press