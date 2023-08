Le dirigeant thaïlandais Thaksin revient d’exil alors que le Pheu Thai prépare le vote du Premier ministre

BANGKOK – L’ancien Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, est rentré dans le pays après 17 ans d’auto-exil, arrivant dans la capitale, Bangkok, quelques heures avant que le parti qu’il a aidé à créer, Pheu Thai, ne soit sur le point de former un gouvernement de coalition avec des membres de l’establishment militaire conservateur qui a mené la charge pour l’éloigner du pouvoir, lui et sa famille, au cours des deux dernières décennies.

On ne sait pas immédiatement si Thaksin, un milliardaire qui a construit sa base de soutien dans le nord rural et pauvre de la Thaïlande, devra purger sa peine pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison. Beaucoup s’attendent à ce qu’il demande grâce à la famille royale thaïlandaise, qui continue d’exercer un pouvoir important sur la politique du pays.

Incarnation du mouvement des « chemises rouges » de Thaksin, le Pheu Thai a obtenu moins de voix que prévu lors des élections nationales de mai, perdant du terrain dans les zones urbaines ainsi que dans le port d’attache de Thaksin au profit de Move Forward, un parti progressiste axé sur les jeunes qui a cherché – plus explicitement et plus systématiquement que Pheu Thai – pour limiter les pouvoirs étendus de la monarchie et de l’armée thaïlandaises.