Le dirigeant technologique californien s’en prend à Tesla

Cette distinction entre la technologie entièrement autonome et la technologie d’assistance au conducteur a permis à la technologie de conduite autonome de Tesla de passer inaperçue, selon le directeur technique Dan O’Dowd. fait valoir, malgré son implication signalée dans plus d’un des dizaines de morts et des centaines d’accidents à travers le pays.

“Ils sont loin d’atteindre les standards des voitures autonomes, et pourtant ils ont été largement diffusés auprès de tout le monde”, a déclaré O’Dowd, fondateur et directeur général de Green Hills Software. “Tesla doit être soumise aux mêmes normes, car ils la mettent sur la route.”

O’Dowd a passé des années à se battre publiquement avec le PDG Elon Musk et Tesla, qui défend sa technologie. Il a demandé que les véhicules soient retirés de la voie publique jusqu’à ce qu’un plus grand niveau de rigueur en matière de sécurité puisse être atteint. Les faux pas de Tesla étaient le seul objectif de la candidature d’O’Dowd au Sénat de Californie en 2022 et ont fait l’objet d’une Publicité du Super Bowl de 30 secondes, qui a averti 115 millions de téléspectateurs que « la conduite entièrement autonome de Tesla met le public en danger ».

Maintenant, O’Dowd emmène les législateurs californiens sur la route – leur montrant ce qu’il dit être les défaillances des dispositifs de sécurité du système et les exhortant à agir.

représentant Salud Carbajal et la sénatrice Monique Limón ont récemment accompagné O’Dowd sur un démonstration de la technologie Full Self-Driving de Tesla – où la voiture n’a pas réussi à s’arrêter à plusieurs points de test mis en place par l’équipe d’O’Dowd. À un moment donné, la voiture a écrasé un mannequin de la taille d’un enfant.

Carbajal a déclaré dans un communiqué que le test était préoccupant et révélait un certain nombre de défauts inquiétants. Il a déclaré que son bureau examinait « les mesures législatives appropriées ».

Limón, qui siège à la commission sénatoriale des transports, a déclaré que le trajet montrait que les véhicules entièrement autonomes avaient un long chemin à parcourir.

“Mon équipe et moi surveillons toutes les options législatives disponibles pour garantir que les systèmes de conduite autonome actifs sur les routes de Californie soient sécurisés pour un usage public”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les avocats de Tesla ont rejeté les accusations d’O’Dowd selon lesquelles sa fonction de conduite entièrement autonome n’était pas sûre, lui envoyant un lettre de cessation et d’abstention l’année dernière (que il a ignoré).

“Les prétendus tests abusent et dénaturent les capacités de la technologie de Tesla”, ont écrit les avocats de l’entreprise. “Et ne tenez pas compte des tests largement reconnus effectués par des agences indépendantes ainsi que des expériences partagées par nos clients.”

Technologie de conduite autonome était au centre d’un projet de loi signé par le gouverneur Gavin Newsom l’année dernière qui interdit la commercialisation trompeuse des fonctionnalités de conduite semi-autonome, comme celles déployées par Tesla. Le DOJ de Californie aurait a lancé une enquête dans Tesla sur la sécurité et la publicité du pilote automatique, bien qu’un porte-parole ait déclaré que le département ne pouvait pas confirmer ou nier une enquête potentielle ou en cours.

Le système de Tesla est toujours considéré comme une technologie d’aide à la conduite et n’est pas couvert par la réglementation sur les véhicules autonomes du DMV.

Cependant, le ministère a lancé une action coercitive contre les licences de fabricant et de concessionnaire de l’entreprise pour publicité prétendument trompeuse et mensongère concernant l’utilisation du terme « Full Self-Driving » et la description de « Pilote automatique ».

Un porte-parole du DMV a déclaré que le département ne pouvait pas commenter les mesures coercitives en cours. Nous avons également contacté Tesla pour obtenir une réponse et n’avons pas eu de réponse.

La National Highway Traffic Safety Administration est toujours au milieu d’une enquête de plusieurs années sur Tesla après ce qu’il dit être une accumulation d’accidents dans lesquels des véhicules Tesla, fonctionnant avec le pilote automatique activé, ont heurté des véhicules de premiers secours stationnaires sur route ou en bordure de route.

Malgré les actions de l’agence, O’Dowd espère toujours des garde-fous plus stricts en dehors de Sacramento.

Et avec l’inquiétude croissante autour de l’IA, il pourrait finir par les obtenir.

« Nous avons besoin de quelque chose pour assurer la sécurité des gens », a-t-il déclaré. “C’est le travail du législateur : adopter des règles de sécurité raisonnables.”

