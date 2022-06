Le dirigeant syrien reçoit les lettres de créance de l’ambassadeur de Bahreïn

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Au début du conflit, des États arabes comme l’Arabie saoudite et le Qatar se sont précipités pour soutenir les combattants sunnites combattant les forces d’Assad. Les pays arabes ont sanctionné Damas et condamné son recours à la force militaire contre des civils.

La plupart des pays du Golfe, en désaccord avec leur rival régional et puissance chiite, l’Iran, recherchent des liens plus chaleureux avec Damas, dans l’espoir de l’éloigner de l’influence de Téhéran. L’Iran est un allié traditionnel de la Syrie et a envoyé des conseillers et des ressources pour soutenir Assad lors du conflit qui a éclaté en mars 2011.