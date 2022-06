Le dirigeant syrien reçoit les lettres de créance de l’ambassadeur de Bahreïn

DAMAS, Syrie (AP) – Un nouvel ambassadeur de Bahreïn a officiellement pris ses fonctions en Syrie dimanche, la première mission diplomatique complète du pays depuis plus d’une décennie alors que Damas continue d’améliorer ses relations avec les États arabes du Golfe.

Le président Bashar Assad a reçu les lettres de créance de l’ambassadeur Waheed Mubarak Sayyar lors d’une cérémonie officielle à laquelle assistait également le ministre des Affaires étrangères Faisal Mekdad. Sayyar a été nommé en décembre et a récemment déménagé à Damas.

Assad s’est progressivement réintégré dans l’acceptation régionale traditionnelle. Sa visite aux Émirats arabes unis en mars était le premier voyage de ce type dans un pays arabe depuis l’éclatement de la guerre civile en Syrie en 2011.

La Syrie a été expulsée de la Ligue arabe composée de 22 membres et boycottée par ses voisins après l’éclatement du conflit.

Des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans la guerre, qui a déplacé la moitié de la population syrienne. De grandes parties de la Syrie ont été détruites et la reconstruction coûtera des dizaines de milliards de dollars.

Au début du conflit, des États arabes comme l’Arabie saoudite et le Qatar se sont précipités pour soutenir les combattants sunnites combattant les forces d’Assad. Les pays arabes ont sanctionné Damas et condamné son recours à la force militaire contre des civils.

Ces dernières années, cependant, l’armée syrienne a remporté une série de victoires militaires clés avec l’aide de la Russie et de l’Iran.

L’ambassade de Bahreïn a été rouverte à Damas en 2018.

La plupart des pays du Golfe, en désaccord avec leur rival régional et puissance chiite, l’Iran, recherchent des liens plus chaleureux avec Damas, dans l’espoir de l’éloigner de l’influence de Téhéran. L’Iran est un allié traditionnel de la Syrie et a envoyé des conseillers et des ressources pour soutenir Assad lors du conflit qui a éclaté en mars 2011.

The Associated Press