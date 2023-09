Le dirigeant sud-coréen met en garde la Russie contre une collaboration militaire avec le Nord

NATIONS UNIES (AP) — Le président sud-coréen a lancé mercredi un avertissement aux dirigeants du monde entier concernant la récente communication et la possible coopération entre la Corée du Nord et la Russie, affirmant que toute action d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU visant à contourner les normes internationales serait dangereuse et « paradoxale ». .»

S’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations Unies, Yoon Suk Yeol a invoqué le leadership du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. visite la semaine dernière en Russiequi est l’un des cinq membres permanents du conseil, l’organe le plus puissant de l’ONU.

Kim a rencontré le président russe Vladimir Poutine dans l’Extrême-Orient russe. Les deux hommes ont déclaré qu’ils pourraient coopérer sur les questions de défense, mais n’ont donné aucun détail, ce qui a laissé la Corée du Sud et ses alliés – y compris les États-Unis – inquiets.

« Il est paradoxal qu’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, désigné comme le gardien ultime de la paix mondiale, mène la guerre en envahissant une autre nation souveraine et reçoive des armes et des munitions d’un régime qui viole de manière flagrante les résolutions du Conseil de sécurité », a déclaré Yoon à son collègue. dirigeants lors de la deuxième journée du rassemblement annuel des dirigeants de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il avait été devrait soulever la question.

Yoon a déclaré que si la Corée du Nord « acquiert les informations et la technologie nécessaires » pour renforcer ses armes de destruction massive en échange de la fourniture d’armes conventionnelles à la Russie, cela serait également inacceptable pour le Sud.

« Un tel accord entre la Russie et la RPDC constituerait une provocation directe menaçant la paix et la sécurité non seulement de l’Ukraine mais aussi de la République de Corée », a-t-il déclaré, utilisant l’acronyme du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. « La République de Corée, ainsi que ses alliés et partenaires, ne resteront pas les bras croisés. »

La Corée du Sud a exprimé son soutien à l’Ukraine, qui mène une guerre contre l’invasion russe de son territoire en 2022. Lors du sommet du G20 en Inde au début du mois, Yoon a déclaré que Séoul apporterait 300 millions de dollars à l’Ukraine l’année prochaine et, à terme, un programme de soutien d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars.

« Les programmes nucléaires et balistiques de la République populaire démocratique de Corée constituent non seulement une menace directe et existentielle pour la paix de la République de Corée, mais constituent également un sérieux défi à la paix dans la région indo-pacifique et dans le monde entier. « , a déclaré Yoon dans son discours.

Les experts étrangers pensent que la Russie et la Corée du Nord faisaient pression pour conclure des accords de transfert d’armes en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Les deux pays sont en conflit majeur avec l’Occident et font tous deux l’objet de sanctions internationales.

Si l’on craint que la coopération entre la Russie et la Corée du Nord n’alimente les efforts de guerre de la Russie en Ukraine, elle a également encouragé le malaise en Corée du Sud, où beaucoup pensent qu’un transfert russe de technologies d’armes sophistiquées aiderait la Corée du Nord à acquérir un satellite espion fonctionnelun sous-marin à propulsion nucléaire et des missiles plus puissants.

Mardi, le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chang Ho-jin a convoqué l’ambassadeur de Russie à Séoul, Andrey Kulik, et a exhorté Moscou à mettre immédiatement fin à sa coopération militaire avec la Corée du Nord, qui, selon lui, aurait un « impact très négatif » sur ses relations avec la Corée du Nord. le sud.

La Corée du Nord augmente son arsenal nucléaire depuis des années, exacerbant les tensions dans la région alors qu’elle menace d’utiliser des armes nucléaires dans les conflits. Elle effectue régulièrement des tests de missiles, notamment au cours de l’année écoulée.

En réponse, Yoon et le président américain Joe Biden ont convenu en avril d’étendre les exercices militaires conjoints, d’augmenter les déploiements temporaires de moyens stratégiques américains et de lancer un groupe consultatif nucléaire bilatéral.

La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont divisées en deux nations distinctes après la guerre de 1950-1953 qui a divisé la péninsule coréenne. Les deux pays restent techniquement en état de guerre 70 ans après la signature d’un armistice.

Kim, le dirigeant nord-coréen, dirige un gouvernement autocratique et constitue la troisième génération de sa famille à diriger le pays. Il a été précédé par son père, Kim Jong Il, décédé en 2011, et son grand-père Kim Il Sung, ancien guérillero qui a fondé l’État.

___

Le correspondant d’Associated Press Hyung-jin Kim à Séoul a contribué à ce rapport.