Le juge en chef Raymond Zondo a remis le dernier volet du rapport, qui aurait 1 000 pages, à Ramaphosa. Les premiers segments du rapport ont mis à nu la corruption endémique au sein du gouvernement et des entreprises publiques pendant le mandat de l’ancien président Jacob Zuma de 2009 à 2018.

« Pas pour une fois, le juge en chef n’a même voulu discuter des preuves que j’ai présentées à la commission. Et il a dit qu’il avait environ un chapitre traitant des preuves que j’ai présentées à la commission, mais je ne sais même pas ce que c’est à cause de la haute estime que j’ai pour lui », a déclaré Ramaphosa.

Ramaphosa a déjà reçu quatre versements du rapport qui ont été rendus publics et contiennent des conclusions accablantes contre des politiciens et des hommes d’affaires liés à son parti au pouvoir, le Congrès national africain. Les premières parties du rapport recommandaient que de nombreuses personnes soient poursuivies pénalement.

Fraser a ensuite été nommé chef des prisons du pays et a approuvé de manière controversée la libération de Zuma de prison pour raisons médicales. Zuma a été emprisonné pour avoir refusé de témoigner devant la commission judiciaire présidée par le juge en chef Raymond Zondo.

Le scandale – surnommé Phala Phala-gate dans la presse animée d’Afrique du Sud – a terni la réputation anti-corruption de Ramaphosa et a incité les partis d’opposition à appeler à sa démission.

La publication du dernier chapitre du rapport a été retardée car il devait initialement être remis à Ramaphosa et rendu public la semaine dernière, suscitant la colère du principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique.

L’institution a déjà été pointée du doigt dans des actes répréhensibles par des versions antérieures du rapport qui traitaient de la façon dont l’argent coulait du diffuseur et d’autres entreprises publiques pour parrainer des projets du journal The New Age, qui était contrôlé par la famille controversée Gupta.