Le dirigeant soudanais prévient que la guerre pourrait se propager chez ses voisins

Le dirigeant soudanais a averti les Nations Unies que la guerre dans son pays pourrait s’étendre aux pays africains voisins.

Dans un discours, le général Abdel Fattah al-Burhan a également exhorté la communauté internationale à désigner ses opposants, les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe terroriste.

De son côté, le chef de RSF, Hamdan Dagalo, s’est déclaré prêt à un cessez-le-feu.

Depuis avril, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui a fait des milliers de morts.

En 2021, les deux généraux ont organisé un coup d’État, mais ces derniers mois, une lutte de pouvoir entre eux a conduit leurs hommes à prendre les armes l’un contre l’autre.

S’adressant jeudi à l’ONU, le général Burhan a déclaré que son parti était ouvert aux pourparlers de paix et souhaitait « mettre fin à cette guerre et alléger les souffrances de notre peuple », mais a déclaré que RSF avait refusé.

Cependant, dans un rare message vidéo adressé à l’ONU, son adversaire, le général Dagalo – également connu sous le nom de Hemedti – s’est déclaré prêt à engager des pourparlers.

La guerre civile au Soudan a éclaté en avril Lorsque des membres des RSF ont été déployés à travers le pays, l’armée, dirigée par le général Burhan, a considéré comme une menace.

On ne sait pas qui a tiré le premier coup de feu, mais les combats se sont rapidement intensifiés dans différentes régions du pays. Les combats ont fait au moins 7 500 morts selon l’ONG Acled et déplacé des millions de personnes.

Le général Burhan, qui était de facto le dirigeant du Soudan à la suite du coup d’État de 2021, a parcouru le monde à la recherche d’un soutien international.

S’adressant à l’ONU, il a également fait allusion aux liens de RSF avec Wagner, un groupe de mercenaires russes opérant dans toute l’Afrique. République centrafricaine, Soudan, Libye, Mozambique et Mali.

« Le danger de cette guerre constitue désormais une menace à la paix et à la sécurité régionales et internationales, car ces rebelles ont recherché le soutien de hors-la-loi et de groupes terroristes de différents pays de la région et du monde », a-t-il déclaré.

Le général Burhan a également soutenu que les RSF devraient être considérées comme un groupe terroriste car elles ont « soutenu les meurtres, les incendies, les viols, les déplacements forcés, les pillages, les vols, la torture, le trafic d’armes et de drogues, l’arrivée de mercenaires ou le recrutement d’enfants ».

Il a déclaré que ces crimes nécessitaient des comptes et des sanctions.

Cependant, le général Burhan a également été critiqué pour ses actions militaires tout au long du conflit.

Dès sa démission à la mi-septembre, l’envoyé de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a vivement critiqué les deux généraux qui, selon lui, avaient choisi de plonger le pays dans une guerre.

M. Perthes a imputé à RSF les violences sexuelles, les pillages et les meurtres commis dans les zones qu’elle contrôle. Il a également condamné les forces armées soudanaises pour leurs bombardements aériens aveugles.

Les combattants des RSF sont implantés dans des zones urbaines densément peuplées et l’armée soudanaise semble considérer ces zones comme des cibles légitimes.

Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions aux dirigeants de RSF, dont le général Dagalo, mais l’Occident a également vivement critiqué le général Burhan en raison de son rôle dans le déplacement du principal parti soudanais lors du coup d’État de 2021.