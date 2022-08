Le dirigeant serbe rejette l’étiquette “Petit Poutine” par crainte d’une ingérence russe

Ces craintes ont éclaté la semaine dernière lorsqu’un différend ésotérique sur les plaques d’immatriculation entre la Serbie, qui est liée à la Russie par l’histoire, la religion et une profonde hostilité envers l’OTAN, et l’ancienne province serbe du Kosovo a conduit à des manifestations indisciplinées, des barrages routiers et des coups de feu – déclenchant des sonnettes d’alarme dans l’alliance atlantique.

Les troubles au Kosovo et les tensions dans la Bosnie-Herzégovine voisine causées par Milorad Dodik, le chef belligérant soutenu par Moscou de l’enclave ethnique serbe là-bas, et par les nationalistes croates purs et durs ont conduit à des avertissements selon lesquels la Russie tente d’attiser les tensions, apaisé mais jamais vraiment résolu, depuis les guerres balkaniques des années 1990.

“La Russie calcule que plus l’Occident passe de temps à transpirer dans les Balkans, moins il passera de temps à transpirer dans l’arrière-cour de la Russie”, a déclaré Vuk Vuksanovic, chercheur au Centre de politique de sécurité de Belgrade.

“Mais il y a des limites à ce que la Russie peut faire”, a ajouté M. Vuksanovic. “Il a besoin d’élites locales et celles-ci ne veulent pas être sacrifiées pour les intérêts russes.”