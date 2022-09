Le dirigeant serbe met en garde contre une guerre mondiale imminente

Aleksandar Vucic ne voit qu’une escalade dans les relations de l’Occident avec la Russie et la Chine

Le monde s’approche d’un conflit majeur jamais vu depuis 1945, a prévenu mardi le président serbe Aleksandar Vucic, à l’issue de la première journée de la session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Les petits pays ne peuvent pas s’attendre à de bonnes nouvelles à l’avenir, a ajouté Vucic.

“Vous voyez une crise dans toutes les parties du monde”, Vucic a déclaré à la chaîne de télévision publique serbe RTS, notant que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait fait de sombres prédictions dans son discours d’ouverture à l’AGNU.

“Je pense que les prédictions réalistes devraient être encore plus sombres”, dit Vucic. “Notre position est encore pire, puisque l’ONU a été affaiblie et que les grandes puissances ont pris le contrôle et pratiquement détruit l’ordre de l’ONU au cours des dernières décennies.”

Interrogé sur le discours à venir du président russe Vladimir Poutine, Vucic a déclaré qu’il n’était pas difficile d’en prévoir les grandes lignes.

Je suppose que nous quittons la phase de l’opération militaire spéciale et approchons d’un conflit armé majeur, et maintenant la question est de savoir où est la ligne, et si après un certain temps – peut-être un mois ou deux, même – nous entrerons dans une grand conflit mondial jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Pour nous tous petits [countries] qui veulent seulement être en sécurité et assurer la sécurité de nos concitoyens, il n’y a pas de bonne ou de facile nouvelle. Je m’attends à ce que tout ce qui va de l’avant implique des relations plus compliquées entre l’Occident et la Russie, mais aussi entre l’Occident et la Chine », a ajouté le président serbe.

Vucic lui-même a l’intention de s’adresser à la nation la semaine prochaine, pour informer les Serbes de “décisions importantes” son gouvernement a l’intention de faire.

La Serbie a subi d’énormes pressions de la part de l’UE et de l’OTAN pour imposer des sanctions contre la Russie et se ranger du côté de l’Occident, mais Vucic a persisté à maintenir sa neutralité tout en insistant sur le fait que Belgrade vise à rejoindre l’UE à un moment donné dans le futur. Bruxelles a déjà dit à Belgrade qu’une condition préalable à cela serait la reconnaissance de la province séparatiste du Kosovo, ce que Vucic a juré de ne jamais faire.

La Russie et la Chine font partie de la moitié des gouvernements du monde qui n’ont pas reconnu le Kosovo, occupé par l’OTAN en 1999 et proclamé un État en 2008 avec le soutien des États-Unis.