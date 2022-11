Le dirigeant serbe dit que Joe Biden l’a félicité pour ses “non-vacances”

Le président américain a apparemment envoyé ses salutations au président serbe de Bosnie Milorad Dodik lors d’une fête musulmane qu’il ne célèbre pas

Le président américain Joe Biden a félicité le président serbe de Bosnie, Milorad Dodik, à l’occasion d’un boycott de son peuple. Arguant que seule la population musulmane de Bosnie-Herzégovine célèbre la Journée de l’État, Dodik a accusé Biden d’avoir tenté d’humilier son peuple.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Belgrade, Dodik a accusé Biden d’attiser la division au sein de la Bosnie-Herzégovine en envoyant des salutations au pays avant la Journée de l’État le 25 novembre.

“Je ne sais pas comment je l’appellerais et tous les employés de l’ambassade des États-Unis savent que le 25 novembre n’est pas un jour férié en Bosnie-Herzégovine”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré, selon les médias locaux. Dodik a ajouté qu’il considérait le message de Biden comme une tentative d’humilier les Serbes de Bosnie, car seuls les musulmans de Bosnie célèbrent cette journée.

La Bosnie-Herzégovine, souvent abrégée en BiH, est composée de deux entités : la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Le premier est à plus des deux tiers musulman bosniaque, les Croates représentant 20% de la population et les Serbes une minorité à 2,5%. Ce dernier est à plus de 82% serbe.

Le pouvoir dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine est partagé par un représentant de chaque groupe ethnique, tandis que Dodik a été élu président de la Republika Srpska au début du mois.

Adressée aux trois dirigeants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la lettre de Biden a appelé les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine à « mettre de côté leurs différences et travailler à construire un avenir meilleur ». La lettre les exhortait à réprimer la corruption et à s’aligner sur “la communauté euro-atlantique des nations”, N1, une agence de presse des Balkans, a rapporté.

La Journée de l’État marque la décision du Conseil national antifasciste bosniaque (ZAVNOBiH) en 1943 de déclarer la BiH future unité fédérale au sein de la Fédération socialiste de Yougoslavie. C’est devenu la fête nationale dans la Bosnie-Herzégovine moderne lorsque les lois ont été transmises de l’ancien État fédéral en vertu de l’accord de Dayton négocié par les États-Unis, bien que la Republika Srpska et les dirigeants serbes au sein de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’aient jamais reconnu l’occasion.

« 27 ans depuis la fin du [1992-1995] la guerre est suffisamment de temps pour que les représentants américains en Bosnie-Herzégovine l’apprennent et informent enfin leur gouvernement et le service qui s’occupe de l’envoi des félicitations au nom du président américain », Dodik a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi.