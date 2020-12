Quelques heures à peine après que le collège électoral ait élu Joe Biden comme prochain président, officialisant la victoire de l’ancien vice-président démocrate aux élections du 3 novembre, le dirigeant russe Vladimir Poutine a finalement reconnu mardi la victoire de Biden, affirmant qu’il « souhaitait au président élu plein succès » et était «prêt pour l’interaction et le contact».

Le Kremlin, qui a décrié ce qu’on appelle la « rhétorique anti-russe tranchante » de Biden mais a salué les commentaires du président élu sur le contrôle des armements, a précédemment déclaré qu’il préférait attendre que les résultats des élections soient officiels avant de féliciter un gagnant.

Poutine était l’un des derniers dirigeants mondiaux à ne pas avoir reconnu la victoire de Biden. Le président Donald Trump refuse toujours de concéder l’élection. De nombreux législateurs républicains ont suivi l’exemple de Trump et n’ont pas approuvé publiquement la victoire de Biden.

Dans un télégramme envoyé à Biden – publié par les médias d’État russes – le dirigeant de longue date de la Russie « a exprimé sa confiance dans le fait que la Russie et les États-Unis, qui portent une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, peuvent faciliter la résolution de nombreux problèmes et défis auxquels le monde est actuellement confronté malgré les désaccords . «

Pourtant, les remarques de Poutine interviennent alors que les experts en cybersécurité pointent du doigt les pirates informatiques russes soutenus par l’État pour une opération d’espionnage numérique massive de plusieurs mois qui ciblait le gouvernement américain, l’armée et les entreprises. La Russie nie toute implication.

Lundi, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security, ou CISA, a lancé un appel public très inhabituel pour obtenir de plus amples informations sur la violation. L’agence fédérale a demandé à toute personne ayant connaissance du piratage, qui remonte à la mi-année ou avant, de contacter une adresse e-mail: central@cisa.gov.

Le conduit apparent pour les hacks est un logiciel serveur appelé SolarWinds. Il est utilisé par des centaines de milliers d’organisations dans le monde, y compris la plupart des entreprises Fortune 500, plusieurs agences fédérales américaines, notamment les départements de la sécurité intérieure, du commerce, des États et du Trésor, les cinq branches de l’armée américaine et des dizaines d’universités.

Aucune des agences gouvernementales américaines potentiellement touchées n’a répondu aux demandes de commentaires sur le piratage ou n’a divulgué des informations sur l’étendue des dommages potentiels causés par le cyberespionnage, qui fait l’objet d’une enquête.

Les liens présumés du Kremlin avec la criminalité étaient également au centre de l’attention cette semaine après que le média d’enquêtes basé au Royaume-Uni Bellingcat a dévoilé des preuves détaillées des télécommunications qui, selon lui, établissent un lien entre l’empoisonnement quasi fatal à Novichok du critique franc de Poutine Alexei Navalny avec des agents du service secret de sécurité fédéral russe. Un certain nombre d’opposants de premier plan à Poutine – journalistes, hommes politiques, anciens associés – sont morts ou ont été blessés dans des circonstances violentes ou suspectes, tant dans le pays qu’à l’étranger.

La plupart des dirigeants mondiaux ont félicité Biden quelques jours après l’élection.

Certains analystes ont comparé le retard relatif de Poutine à 2016, lorsque le Kremlin a félicité Trump quelques heures après le déclenchement de la course. Cependant, la challenger de Trump Hillary Clinton a prononcé son discours de concession moins d’un jour après le déclenchement de la course.

Six semaines après le scrutin présidentiel de 2020, Trump n’a pas encore admis explicitement sa défaite.

L’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, James F. Collins, a déclaré que la politique étrangère de Biden envers la Russie serait un «contraste distinct» par rapport aux quatre dernières années.

Trump, par exemple, n’a pas fait pression sur Poutine au sujet des allégations du renseignement selon lesquelles une unité militaire russe aurait offert des primes à des militants liés aux talibans pour tuer des troupes américaines en Afghanistan. Lorsque le rapport Mueller 2019 et le rapport des renseignements du Sénat 2020 ont décrit les tentatives de la Russie d’influencer l’élection présidentielle de 2016, le président a nié les preuves et n’a pas pris de mesures contre le Kremlin. Trump n’a pas répondu aux récentes allégations de piratage soutenues par le Kremlin concernant le logiciel serveur SolarWinds.

