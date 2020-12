Quelques heures à peine après que le Collège électoral ait élu Joe Biden comme prochain président, officialisant la victoire de l’ancien vice-président démocrate aux élections du 3 novembre, le dirigeant russe Vladimir Poutine a finalement reconnu la victoire de Biden, affirmant qu’il « souhaitait au président élu plein succès » et était « prêt pour l’interaction et le contact. »

Le Kremlin, qui a décrié ce qu’on appelle la « rhétorique anti-russe tranchante » de Biden mais a salué les commentaires du président élu sur le contrôle des armements, a précédemment déclaré qu’il préférait attendre que les résultats des élections soient officiels avant de féliciter un gagnant.

Le président Donald Trump refuse toujours de concéder l’élection.

Sénateurs du GOP:Commencer à accepter Biden comme président élu après le vote du collège électoral

Dans un télégramme envoyé à Biden et publié par les médias d’État russes, le dirigeant de longue date de la Russie « a exprimé sa confiance dans le fait que la Russie et les États-Unis, qui ont une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, pourraient, malgré leurs différences, vraiment aider à résoudre les nombreux problèmes et défis auxquels le monde est confronté. «

Les remarques de Poutine interviennent alors que les experts en cybersécurité pointaient du doigt les pirates informatiques russes pour une opération d’espionnage numérique massive de plusieurs mois qui ciblait le gouvernement américain, l’armée et les entreprises. La Russie nie toute implication dans l’attaque de piratage.

