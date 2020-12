Au milieu d’un taux de participation record de moins de 32 pour cent des électeurs éligibles, le Parti social-démocrate de l’opposition de centre-gauche a reçu la plus grande part des voix, suivi du Parti national libéral de M. Orban, qui devait former confortablement une coalition gouvernementale avec un autre parti de centre-droit, connu sous son acronyme USR-PLUS.

Dans l’état actuel des choses, cette coalition est susceptible de continuer, avec l’ajout d’un autre parti, mais sans M. Orban comme chef.

M. Orban était Premier ministre depuis un peu plus d’un an, étant arrivé au pouvoir après que le précédent gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates ait été évincé lors d’un vote de censure.

La Roumanie, qui a rejoint l’Union européenne en 2007, est en proie à l’instabilité politique, avec cinq premiers ministres en cinq ans.

Des manifestations généralisées ont éclaté en février 2017 après qu’un décret d’urgence a effectivement dépénalisé la corruption de bas niveau. Le limogeage de Laura Codruta Kovesi, chef de l’agence roumaine de lutte contre la corruption, a suscité d’autres manifestations un an plus tard.

Pendant un certain temps, il avait semblé que la Roumanie suivait la Pologne et la Hongrie en poursuivant une forme de démocratie plus anti-libérale. Mais en 2019, le leader des sociaux-démocrates, Liviu Dragnea, a été emprisonné pour abus de pouvoir et le gouvernement a été renversé en octobre.