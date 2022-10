Le dirigeant qatari dénonce des critiques sans précédent depuis sa candidature à la Coupe du monde

L’émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a porté ses accusations dans un discours politique télévisé

Le Qatar a fait face à une “campagne sans précédent” de critiques depuis qu’il a remporté la candidature pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA le mois prochain, selon le dirigeant du pays, l’émir cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Il a fait ces affirmations dans un discours politique télévisé, admettant que certaines des premières critiques reçues par le Qatar étaient en fait constructives.

“Nous avons d’abord traité le dossier de bonne foi, et avons même considéré que certaines critiques étaient positives et utiles, nous aidant à développer des aspects des nôtres qui doivent être développés”, a-t-il déclaré au conseil législatif du Qatar.

“Mais il est vite devenu clair pour nous que la campagne se poursuit, s’étend et inclut la fabrication et les doubles standards, jusqu’à ce qu’elle atteigne un degré de férocité qui soulève malheureusement de nombreuses questions sur les véritables raisons et motivations de cette campagne.”

Il a dit que depuis sa victoire “L’honneur d’accueillir la Coupe du monde, le Qatar a été soumis à une campagne sans précédent à laquelle aucun pays hôte n’a jamais été confronté.”

Le Qatar a remporté sa candidature en tant qu’hôte en 2010 et a fait l’objet d’un examen international intense pour la manière dont il aurait traité les travailleurs migrants qui construisaient le stade du tournoi, ainsi que pour ses lois locales restrictives sur des questions telles que l’homosexualité.

Lundi, un rapport de Human Rights Watch a allégué que des membres de la communauté LGBTQ+ du Qatar avaient été détenus et agressés physiquement par les services de sécurité le mois dernier, ce que le gouvernement du pays a qualifié de “catégoriquement et sans équivoque faux.”

Des rapports ont affirmé que le Qatar assouplirait certaines de ses lois pour la compétition, qui devrait recevoir environ 1,2 million de visiteurs, et Sheikh Tamim a déclaré que l’accueil de la pièce maîtresse de la FIFA était “un grand test pour un pays de la taille du Qatar.”

“Nous avons accepté ce défi par foi en notre potentiel, nous les Qataris, pour nous attaquer à la mission et en faire un succès”, il expliqua. “C’est un championnat pour tous, et son succès est un succès pour tous.”

La Coupe du monde du Qatar 2022 débutera le 20 novembre et se poursuivra jusqu’à la finale le 18 décembre.

La France, championne de la Coupe du monde de Russie 2018, cherchera à défendre avec succès la couronne pour la première fois de son histoire, tandis que les autres favoris pour soulever le trophée incluent le Brésil, qui a remporté le tournoi un record à cinq reprises.