Jaroslaw Kaczynski a déclaré dans des commentaires publiés lundi que le compromis conclu dans le cadre du budget de 1,82 billion d’euros (2,21 billion de dollars) pour 2021-2027 et du plan de relance protège les intérêts nationaux de la Pologne et garantit la part du pays dans les fonds de l’UE dont il a grandement besoin pour un rebond. de la crise pandémique.

Dans le cadre de l’accord, l’UE doit élaborer des lignes directrices précises pour savoir quand un nouveau mécanisme financier peut être utilisé pour couper des fonds à un membre qui enfreint les normes démocratiques, et ce qui pourrait le déclencher. De plus, la plus haute juridiction européenne devrait peser sur la validité des lignes directrices.