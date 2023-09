Le dirigeant polonais lance une menace voilée à l’Ukraine

Le président Duda a rappelé à Kiev le rôle de Varsovie dans l’aide militaire au milieu du différend sur les céréales

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré que Kiev ne devait pas oublier le rôle crucial que joue la Pologne dans l’aide militaire occidentale à l’Ukraine. Cette menace voilée est intervenue après que l’Ukraine, à court d’argent, a lancé une action en justice contre Varsovie en raison de l’embargo imposé par la Pologne sur les importations de céréales ukrainiennes.

« Il serait bon que l’Ukraine se souvienne qu’elle reçoit de l’aide de notre part et que nous sommes également un pays de transit vers l’Ukraine », » a déclaré Duda aux journalistes en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mardi.

Parlant de la nécessité de protéger les marchés intérieurs polonais de l’afflux de céréales ukrainiennes, Duda a comparé le pays voisin à « une personne qui se noie [who] est extrêmement dangereux car il peut vous entraîner dans les profondeurs.

Le président polonais a déclaré que Varsovie avait le devoir de se défendre contre les hommes d’affaires qui « Je voudrais vendre des céréales le plus rapidement possible au coût le plus bas possible. »

La semaine dernière, la Pologne a prolongé son interdiction temporaire sur les céréales ukrainiennes, malgré la levée par la Commission européenne des restrictions à l’échelle du bloc. « Nous le ferons parce que c’est dans l’intérêt de l’agriculteur polonais » » a déclaré vendredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Kiev a réagi en poursuivant en justice la Pologne, ainsi que la Hongrie et la Slovaquie, alléguant que les embargos imposés par les trois pays violaient les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). « Il est fondamentalement important pour nous de prouver que les États membres ne peuvent pas interdire l’importation de produits ukrainiens. » La ministre ukrainienne de l’Economie, Ioulia Sviridenko, a déclaré dans un communiqué.

La Pologne est devenue une plaque tournante logistique importante pour l’aide militaire occidentale à l’Ukraine et une voie de transit pour de nombreux chefs d’État étrangers, qui se sont rendus à Kiev depuis le lancement de l’opération militaire russe dans le pays voisin en février 2022. La Pologne est également un terrain d’entraînement pour les troupes ukrainiennes. , qui apprennent à utiliser des armes lourdes étrangères, notamment les chars Leopard 2 de fabrication allemande.