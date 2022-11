Le dirigeant polonais informe les farceurs russes se faisant passer pour Macron

VARSOVIE, Pologne (AP) – Des comédiens russes prétendant être le président français ont trompé le président polonais, Andrzej Duda, en leur donnant des informations sensibles après l’explosion d’un missile dans l’est de la Pologne la semaine dernière.

Le bureau de Duda a confirmé mardi qu’il avait été mis en contact la semaine dernière avec une personne prétendant être le président français Emmanuel Macron.

Le bureau de Duda a déclaré qu’il s’agissait de l’un des nombreux appels internationaux que le président a reçus à un moment tendu le 15 novembre, juste après qu’un missile a touché l’est de la Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine, tuant deux hommes. Les dirigeants de l’OTAN et de la Pologne ont déclaré que le missile provenait très probablement d’un système de défense aérienne ukrainien qui a tiré en réponse à un barrage d’attaques russes contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine.

Le bureau a déclaré que les services appropriés vérifiaient comment les farceurs auraient pu atteindre Duda – pour la deuxième fois. En 2020, ils lui ont parlé en se faisant passer pour le secrétaire général de l’ONU.

Dans le nouvel enregistrement publié sur YouTube par les farceurs russes Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, connus sous le nom de Vovan et Lexus, on peut entendre Duda remercier un homme qu’il croit être Macron pour avoir appelé.

S’exprimant en anglais, Duda relaie les détails de l’incident du missile, de ses plans pour demander des consultations à l’OTAN et de faire très attention à ne pas aggraver la situation avec la Russie, qui a envahi l’Ukraine voisine le 24 février.

Pendant plus de sept minutes, Duda, semblant stressé, dit à l’appelant que le président américain Joe Biden ne blâme pas la Russie pour l’incident du missile mais que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy insiste sur le fait qu’il s’agissait d’un projectile lancé par la Russie. Il dit qu’il fait lui-même “extrêmement attention” à ne pas blâmer la Russie, mais que la Pologne cherchera des consultations de sécurité avec tous ses partenaires de l’OTAN.

Les politiciens de l’opposition s’en sont pris à Duda, l’accusant ainsi que son bureau d’être trop laxiste en matière de sécurité.

Le député du parti d’opposition de gauche, Tomasz Trela, a déclaré que c’était “une honte pour les services spéciaux et pour tous ceux qui devraient vérifier qui ils autorisent à contacter le chef de file”.

“C’est un coup dur pour notre sécurité et pour l’opinion que nous avons aux yeux de nos alliés”, a tweeté Trela.

En juillet 2020, les mêmes farceurs russes ont publié un enregistrement d’une conversation téléphonique avec Duda, dans laquelle Kuznetsov se faisait passer pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et a rendu le président sans voix avec des questions sur l’Ukraine, la Russie et sa nouvelle réélection. . Le bureau de Duda a également confirmé que l’enregistrement était authentique. Deux responsables de la mission polonaise auprès de l’ONU ont été licenciés suite à cet incident.

Les farceurs ont déjà embarrassé des politiciens européens, dont Macron et le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, ainsi qu’Elton John et le prince Harry avec des canulars similaires.

Monika Scislowska, Associated Press