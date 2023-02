Le dirigeant polonais fait un don à l’armée ukrainienne pour mettre fin à une affaire de diffamation

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le chef du parti au pouvoir polonais, Jarosław Kaczyński, a payé 50 000 zlotys (11 500 $) pour les besoins de l’armée ukrainienne afin de régler une affaire de diffamation avec un rival politique.

Kaczyński a été condamné par un tribunal en décembre à payer à Radek Sikorski plus de 700 000 zlotys (162 000 $) pour couvrir les frais de publication d’excuses pour l’avoir traité de «traître diplomatique».

Kaczyński a fait ce commentaire en 2016 à propos de l’accident d’avion de 2010 près de Smolensk, en Russie, qui a tué le frère jumeau de Kaczynski, alors président Lech Kaczyński, et 95 autres personnes. Sikorski était ministre des Affaires étrangères au moment de la catastrophe et est maintenant membre du Parlement européen et critique virulent du gouvernement.

Sikorski appartient à la Plateforme civique, un parti qui est dans l’opposition depuis 2015. Kaczyński a longtemps accusé les dirigeants de la Plateforme civique d’avoir joué un rôle dans la mort de son frère, une affirmation non étayée par les enquêtes à ce jour.

Kaczyński a déclaré que la sanction du tribunal était si élevée qu’il devrait vendre sa maison pour la payer, et que même dans ce cas, il n’en aurait peut-être pas assez.

Sikorski a répondu en disant qu’il pensait “que les peines pour diffamation devraient être sévères mais pas ruineuses”. Il a déclaré que si Kaczyński payait 50 000 zlotys pour les forces armées ukrainiennes, il s’abstiendrait d’exiger des excuses.

Kaczynski a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait payé l’argent.

« Aujourd’hui, l’Ukraine se bat pour son indépendance et sa liberté, mais aussi pour notre sécurité. Nous le soutenons et nous le soutiendrons. Depuis que le paiement pour soutenir le fonds des forces armées ukrainiennes clôt mon différend controversé avec Sikorski, je le fais avec satisfaction », a déclaré Kaczyński dans un communiqué publié sur Twitter.

Sikorski a déclaré qu’il acceptait cette forme d’excuses, ajoutant “Je suis content que nous ayons trouvé une solution patriotique”.

The Associated Press