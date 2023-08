Le dirigeant polonais déclare que la Russie déplace des armes nucléaires tactiques vers la Biélorussie, déplaçant la sécurité régionale

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le président polonais Andrzej Duda a déclaré mardi que la Russie était déjà en train de transférer certaines armes nucléaires à courte portée vers la Biélorussie voisine, une décision qui, selon Duda, modifiera l’architecture de sécurité de la région et de l’ensemble de l’armée de l’OTAN. Alliance.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko ont déclaré le mois dernier que Moscou avait déjà expédié certaines de ses armes nucléaires tactiques au Bélarus après avoir annoncé le plan en mars. Les États-Unis et l’OTAN n’ont pas confirmé cette décision.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a dénoncé la rhétorique de Moscou comme « dangereuse et imprudente », mais a déclaré en juillet que l’alliance n’avait constaté aucun changement dans la position nucléaire de la Russie.

Les armes nucléaires tactiques sont destinées à être utilisées sur le champ de bataille et ont une courte portée et un faible rendement par rapport aux ogives nucléaires beaucoup plus puissantes équipant les missiles à longue portée. La Russie a déclaré qu’elle maintiendrait le contrôle sur ceux qu’elle envoie en Biélorussie.

Duda a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse conjointe avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

« Je parlais au président (Sousa) de la mise en œuvre des déclarations de Vladimir Poutine selon lesquelles les armes nucléaires tactiques de la Russie seraient déplacées sur le territoire de la Biélorussie », a déclaré Duda. « En effet, ce processus est en cours, nous le voyons. »

Duda n’a donné aucun détail, mais a déclaré que «de manière évidente, cela change l’architecture de la sécurité dans notre partie de l’Europe. Elle modifie l’architecture de la sécurité dans notre voisinage immédiat, mais aussi du flanc oriental de l’OTAN, en même temps. Donc, en fait, cela change la situation pour toute l’alliance.

Loukachenko dit que l’accueil d’armes nucléaires russes dans son pays vise à dissuader l’agression de la Pologne, membre de l’OTAN, même si Varsovie n’a pas proféré de telles menaces. La Pologne offre à son voisin ukrainien un soutien militaire, humanitaire et politique dans sa lutte contre l’invasion russe et participe aux sanctions internationales contre la Russie et la Biélorussie.

De Sousa a promis un soutien continu à la lutte de l’Ukraine et à d’autres pays de la région, affirmant qu’elle est aussi importante pour le Portugal que la situation dans son propre voisinage.

« Nous sommes unis, nous sommes solidaires, sans aucune hésitation et j’ai dûment pris note des préoccupations polonaises sur ce qui peut être compris comme la nécessité de surveiller de près tout mouvement qui pourrait remettre en cause les frontières orientales de l’Union européenne ou de l’OTAN. « , a déclaré de Sousa.

