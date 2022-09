MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré qu’il était faux de décrire son défunt père comme un dictateur et que son régime brutal de loi martiale dans les années 1970 n’était pas destiné à prolonger son emprise sur le pouvoir – commentaires qui ont été immédiatement rejetés par militants des droits de l’homme.

Le fils homonyme de l’ancien président qui a été évincé lors d’un soulèvement pro-démocratie en 1986 a également nié dans une interview télévisée diffusée mardi soir que lui et sa famille blanchissaient l’histoire.

C’était la première fois depuis qu’il a pris ses fonctions en juin que Marcos Jr. a abordé certaines des questions controversées qui l’ont harcelé, lui et sa famille. Une transcription de l’interview sur la nouvelle société de radiodiffusion ALLTV par l’animatrice de télévision et actrice Toni Gonzaga, qui a soutenu la candidature de Marcos Jr., a été publiée par son attaché de presse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été affecté par les références des médias à lui en tant que fils de dictateur, Marcos Jr. a répondu : « Non. Cela me ferait mal s’ils avaient raison, mais ils ont tort.

« Combien de fois suis-je venu ici dans cette salle où il était en consultation avec différents groupes ? » a-t-il déclaré dans l’interview au palais présidentiel de Malacanang à Manille, où son père a occupé le poste après son accession à la présidence en 1965. « Un dictateur ne consulte pas. Un dictateur dit simplement “voici ce que vous ferez, que cela vous plaise ou non”.

L’aîné Marcos a placé les Philippines sous la loi martiale en 1972, un an avant l’expiration de son mandat. Il cadenassa les bureaux du Congrès et des journaux, ordonna l’arrestation de nombreux opposants et militants politiques et gouverna par décret.

Marcos Jr. a défendu cette décision en répétant la justification de son père selon laquelle la loi martiale était cruciale pour lutter contre les insurrections musulmanes et communistes croissantes. “Il était nécessaire – de l’avis de mon père à l’époque – de déclarer la loi martiale car une guerre faisait déjà rage à l’époque”, a-t-il déclaré.

Renato Reyes de Bayan, une alliance de groupes de gauche, a déclaré que la défense par le président nouvellement élu de la déclaration de loi martiale il y a près de 50 ans était un “gros mensonge”, qui a été discrédité par les faits.

“Marcos Sr. a utilisé la loi martiale pour annuler les élections, prolonger son mandat, dissoudre le Congrès et centraliser le pouvoir sur lui-même, faisant de lui un dictateur de 1972 à 1986”, a déclaré Reyes. Il ne s’agissait pas de défendre le gouvernement, mais de faire du gouvernement « votre fief personnel ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la base de son père pour déclarer le régime martial n’avait pas été largement diffusée, Marcos Jr. a déclaré : « Le gouvernement est tombé. Ainsi, les vainqueurs ont écrit cette histoire.

Les opposants à la dictature de Marcos avaient également déclaré que des incidents violents au début des années 1970, notamment l’embuscade d’un convoi transportant soi-disant le chef de la défense Juan Ponce Enrile, avaient été organisés pour justifier la loi martiale.

Enrile a ensuite rompu avec Marcos et, avec d’autres responsables militaires et policiers rebelles, a soutenu un soulèvement massif du «pouvoir du peuple» en 1986 qui a renversé Marcos et l’a conduit, lui et sa famille, à l’exil américain. Les manifestations massives ont impressionné le monde et sont devenues un signe avant-coureur du changement des régimes autoritaires du monde entier.

Marcos Jr. a nié que lui et sa famille essayaient de réviser l’histoire, mais a reconnu sans donner plus de détails “les problèmes qui se sont produits, les abus qui se sont produits, comme dans toute guerre”. Il a dit qu’il pouvait prouver ce qui s’était réellement passé, en disant “nous avons une vidéo, nous avons des photographies, nous avons des enregistrements”, mais n’est pas entré dans les détails.

Le président évincé est mort en exil à Hawaï trois ans plus tard sans admettre aucun acte répréhensible, y compris des accusations selon lesquelles lui et sa famille auraient amassé entre 5 et 10 milliards de dollars alors qu’il était au pouvoir.

Un tribunal d’Hawaï l’a par la suite déclaré responsable de violations des droits humains et a accordé 2 milliards de dollars de sa succession pour indemniser plus de 9 000 Philippins qui avaient intenté une action en justice contre lui pour torture, incarcération, exécutions extrajudiciaires et disparitions.

Sa veuve, Imelda Marcos, et ses enfants ont été autorisés à retourner aux Philippines en 1991. Depuis, ils ont fait l’un des retours politiques les plus spectaculaires de l’histoire, couronné par la victoire écrasante de Marcos Jr. aux élections en mai.

Il a attribué la victoire à son appel de campagne inébranlable à l’unité nationale, mais les critiques ont déclaré que c’était le résultat d’une propagande bien financée sur les réseaux sociaux visant à redorer le nom de Marcos.

Jim Gomez, Associated Press