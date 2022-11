Le dirigeant philippin accuse la déforestation d’être responsable d’un glissement de terrain meurtrier

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a accusé mardi des années de déforestation d’un glissement de terrain mortel qui a enterré une communauté à flanc de montagne au milieu des pluies torrentielles de la semaine dernière déclenchées par une tempête qui a fait plus de 130 morts à travers le pays.

Lors d’une inspection aérienne des dégâts considérables causés par la tempête tropicale Nalgae dans le sud de la province de Maguindanao, le président a déclaré avoir signalé au gouverneur de la province comment les coulées de boue se sont produites en cascade sur les pentes dénudées du mont Minandar.

“J’ai remarqué que partout où les glissements de terrain se sont produits, les montagnes étaient chauves. C’est le problème », a déclaré Marcos Jr. aux gouverneurs provinciaux lors d’une réunion télévisée avec des membres clés du Cabinet à Maguindanao pour discuter de la pire catastrophe naturelle à laquelle il a été confronté depuis son entrée en fonction en juin.

“Nous devons inclure la plantation d’arbres dans notre lutte contre les inondations”, a-t-il déclaré. “Nous avons entendu parler de cela maintes et maintes fois, mais nous coupons toujours les arbres, alors c’est ce qui se passe, ces glissements de terrain.”

Les vastes nuages ​​de pluie de la tempête ont inondé une large bande de l’archipel des Philippines, faisant au moins 132 morts et fouettant 2,4 millions de personnes supplémentaires, dont certaines ont dû être secourues des toits de maisons inondées. Plus de 6 500 maisons ont été endommagées, démolies ou balayées par des crues soudaines, selon les responsables de l’intervention en cas de catastrophe.

La tempête a touché terre samedi dans l’est des Philippines et a soufflé dans la mer de Chine méridionale dimanche.

La zone la plus touchée a été le village de Kusiong de Maguindanao, situé entre les contreforts du mont Minandar et le golfe de Moro.

Une nuit de fortes averses jeudi a desserré la partie supérieure de la montagne qui s’est écrasée dans un déluge chargé de rochers et d’arbres et a enterré environ 5 hectares (12 acres) de la communauté, peuplée en grande partie par le groupe ethnique Teduray, ont déclaré des responsables.

Vingt et un corps, dont ceux d’enfants, ont été retirés par plus de 260 militaires, policiers, pompiers, garde-côtes et sauveteurs civils soutenus par une pelleteuse, deux chargeurs et des chiens renifleurs, a déclaré le major-général Roy Galido.

Seuls quatre sont toujours portés disparus, a déclaré Galido, citant les chefs du village de Kusiong. Mais d’autres responsables locaux craignent que des familles entières ne soient enterrées, ne laissant personne pour les signaler comme disparues.

Naguib Sinarimbo, le ministre de l’Intérieur d’une région autonome musulmane dirigée par d’anciens guérilleros séparatistes qui comprend Maguindanao, a déclaré à Marcos Jr. qu’un “nombre important de morts” s’était produit à Kusiong soit en raison de la coulée de boue ou des inondations soudaines qui ont emporté des maisons et des personnes. . Il n’a pas donné de détails, mais a déclaré à l’Associated Press plus tôt qu’entre 80 et 100 personnes auraient pu être emportées par des crues soudaines ou frappées par la coulée de boue.

Une vidéo fournie par les garde-côtes aux médias lundi montre certains de ses hommes aidant à rechercher des corps enterrés à Kusiong en enfonçant de longs bâtons de bois dans la boue boueuse et brun clair.

Des responsables ont déclaré au président que la préparation aux catastrophes avait été compliquée par des conditions météorologiques plus imprévisibles, notamment à Maguindanao, une région montagneuse aux plaines marécageuses, qui dans le passé était rarement frappée par des tempêtes. Marcos Jr., un ancien gouverneur de province, a accepté, affirmant qu’il était difficile de décider où déployer des bateaux de sauvetage et d’autres équipements de terrassement à l’approche des typhons.

« C’est le problème aujourd’hui, il y a vraiment le changement climatique maintenant. C’est indéniable », a-t-il déclaré.

Environ 20 typhons et tempêtes frappent l’archipel des Philippines chaque année. Il est situé sur la “ceinture de feu” du Pacifique, une région le long de la majeure partie du pourtour de l’océan Pacifique où de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre se produisent, faisant de la nation l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

Jim Gomez, Associated Press