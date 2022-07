Le dirigeant par intérim d’Israël rencontre le roi de Jordanie à Amman

Un communiqué du bureau du Premier ministre israélien par intérim, Yair Lapid, a déclaré que lui et le roi Abdallah II avaient discuté des récents changements régionaux, une référence apparente aux liens qui se sont améliorés entre Israël et plusieurs pays arabes ces dernières années.

Abdallah “a souligné la nécessité de trouver un horizon politique pour parvenir à une paix juste, globale et durable” avec les Palestiniens, selon un communiqué de la Cour royale jordanienne. Il a également demandé qu’Israël s’efforce de maintenir le calme à Jérusalem et dans ses lieux saints, un foyer fréquent de violence avec les Palestiniens.

Israël et la Jordanie ont fait la paix en 1994 et entretiennent des liens de sécurité étroits, mais les relations se sont détériorées ces dernières années dans un contexte de tensions persistantes dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qui est un lieu saint clé pour les musulmans et les juifs, ainsi que l’expansion d’Israël les colonies juives en Cisjordanie occupée et l’absence de tout progrès dans le processus de paix depuis longtemps moribond. Les pays se sont également brouillés à la suite d’une fusillade par un garde à l’ambassade d’Israël à Amman.