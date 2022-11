Le dirigeant palestinien discrètement au Qatar pour l’ouverture de la Coupe du monde

Cela faisait apparemment suite à un tollé à la maison suite à des fuites de documents montrant prétendument le dirigeant assiégé se rendant au Qatar avec un large entourage de membres proches de sa famille et d’aides. Les documents, qui sont apparus plus tôt ce mois-ci mais n’ont pas été authentifiés de manière indépendante, montraient également des factures d’hôtel de centaines de milliers de dollars.

Basée en Cisjordanie occupée par Israël, l’Autorité palestinienne est devenue de plus en plus impopulaire en raison d’accusations de corruption, de réduction au silence des critiques et de mauvaise gestion qui ont exacerbé sa crise financière. Le Hamas, qui gère Gaza sous un blocus israélo-égyptien et des conflits répétés avec Israël, ne va pas mieux.