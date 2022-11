Le dirigeant palestinien discrètement au Qatar pour l’ouverture de la Coupe du monde

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé samedi à Doha pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, a rapporté l’agence de presse du Qatar, lors d’une visite non annoncée par les Palestiniens.

Wafa, l’agence de presse officielle palestinienne, avec une rubrique dédiée à la couverture des activités quotidiennes d’Abbas, n’a pas fait état de son voyage au Qatar.

Cela faisait apparemment suite à un tollé à la maison suite à des fuites de documents montrant prétendument le dirigeant assiégé se rendant au Qatar avec un large entourage de membres proches de sa famille et d’aides. Les documents, qui sont apparus plus tôt ce mois-ci mais n’ont pas été authentifiés de manière indépendante, montraient également des factures d’hôtel de centaines de milliers de dollars.

Les articles sont apparus pour la première fois sur des pages de médias sociaux associées au Hamas, le groupe militant qui dirige la bande de Gaza depuis le renversement des forces pro-Abbas en 2007.

Basée en Cisjordanie occupée par Israël, l’Autorité palestinienne est devenue de plus en plus impopulaire en raison d’accusations de corruption, de réduction au silence des critiques et de mauvaise gestion qui ont exacerbé sa crise financière. Le Hamas, qui gère Gaza sous un blocus israélo-égyptien et des conflits répétés avec Israël, ne va pas mieux.

La Coupe du monde 2022 au Qatar débute dimanche.

