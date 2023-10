Le dirigeant palestinien aurait annulé son projet Biden après l’attentat dévastateur contre un hôpital

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas aurait annulé sa rencontre prévue avec le président Joe Biden à la suite du bombardement d’un hôpital de Gaza, a déclaré un haut responsable palestinien à l’Associated Press.

Des centaines de personnes auraient été tuées mardi dans une explosion à l’hôpital arabe Al Ahli dans la ville de Gaza, bien que l’identité de l’auteur n’ait pas été confirmée, au milieu de rapports contradictoires quant à savoir s’il s’agissait d’une frappe israélienne ou du Hamas. selon au Jerusalem Post. Biden devait rencontrer Abbas, Sa Majesté le roi Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi mercredi en Jordanie, pour discuter les « besoins humanitaires des civils à Gaza ». Cependant, Abbas n’a plus l’intention d’y assister, a déclaré un haut responsable palestinien. dit le Presse associée.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé que le missile qui a frappé l’hôpital avait été tiré par les terroristes du Jihad islamique palestinien, a rapporté le Jerusalem Post. Les responsables de Gaza affirment cependant que la roquette a été tirée par Tsahal.

Blinken s’est rendu en Israël et a annoncé lundi que Biden se rendrait dans le pays mercredi. Depuis que l’organisation terroriste Hamas a attaqué Israël, Biden a clairement affirmé que les États-Unis soutiendraient Israël dans sa guerre contre le Hamas. en allant jusqu’à affirmer dimanche que le groupe terroriste doit être complètement éliminé.

RUPTURE : L’armée israélienne affirme que l’explosion à l’hôpital baptiste Al-Ahli a été causée par une « fusée du Jihad islamique ratée » – L’index des spectateurs (@spectatorindex) 17 octobre 2023

« Mercredi, le président Biden se rendra en Israël », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’un point de presse. « Il arrive ici à un moment critique pour Israël. Pour la région et pour le monde. Et il vient ici pour faire ce qui suit. Premièrement, le président réaffirmera la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité. Le président Biden le fera une fois de plus, comme il l’a fait sans équivoque depuis le massacre de plus de 1 400 personnes par le Hamas, dont au moins 30 Américains.»

La réponse immédiate de Biden à la crise israélienne a fait l’objet d’un certain examen. Des personnalités médiatiques conservatrices ont critiqué Biden pour avoir organisé un barbecue pour son personnel de la Maison Blanche et leurs familles un jour après le déclenchement de la guerre en Israël. Le lendemain, la Maison Blanche a décrété un « couvercle » avant midi, indiquant qu’il y aurait davantage d’événements publics, et la décision a été accueillie avec réaction car le président n’avait fait qu’une seule déclaration publique depuis l’attaque.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Daily Caller.