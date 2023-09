Le dirigeant palestinien accusé d’antisémitisme suite à ses commentaires sur l’Holocauste — RT World News

Mahmoud Abbas a suggéré qu’Adolf Hitler détestait les Juifs à cause de leur implication dans l’usure, et non à cause de leur religion.

Les États-Unis et l’UE ont accusé le président palestinien Mahmoud Abbas de tenir des propos antisémites et de déformer l’histoire, suite à ses récents commentaires sur l’Holocauste et les origines des Juifs européens.

Cette réaction négative fait suite à un discours qu’Abbas a prononcé en août devant des membres importants de son parti Fatah en Cisjordanie occupée par Israël, dans lequel il a insisté sur le fait qu’Adolf Hitler « tué » les Juifs « en raison de leur rôle social, et non de leur religion. »

Le dictateur allemand nazi « détesté » eux parce qu’ils « nous avions affaire à l’usure et à l’argent », » a déclaré le président palestinien, selon une traduction d’un groupe de réflexion américain lié à Israël, le Middle East Media Research Institute.

« Il ne s’agissait pas ici de sémitisme ou d’antisémitisme. » » a-t-il ajouté, faisant référence à l’Holocauste, au meurtre de six millions de Juifs par les nazis dans les années 1940.















Abbas a également réitéré son affirmation antérieure selon laquelle, contrairement à leurs homologues du Moyen-Orient, « Les Juifs européens ne sont pas des Sémites. Ils n’ont rien à voir avec le sémitisme. En 2018, il a suggéré que les ancêtres des Juifs européens étaient en réalité des Turcs nomades connus sous le nom de Khazars.

L’envoyée spéciale américaine pour lutter contre l’antisémitisme, Deborah Lipstadt, s’est adressée mercredi à X (anciennement Twitter) pour condamner le « propos haineux et antisémites » par le dirigeant palestinien et exiger « des excuses immédiates » écrivant qu’il avait « a calomnié le peuple juif, déformé l’Holocauste et dénaturé l’exode tragique des Juifs des pays arabes ».

L’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a quant à elle affirmé qu’en plus d’être « haineux et antisémite » les déclarations d’Abbas « compromettent les perspectives d’un avenir sûr et pacifique pour les Israéliens et les Palestiniens ».

L’UE s’est également jointe au chœur des critiques, affirmant dans un communiqué que les remarques d’Abbas « banalisent l’Holocauste et alimentent ainsi l’antisémitisme, et constituent une insulte aux millions de victimes de l’Holocauste et à leurs familles. »

Le porte-parole d’Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a rejeté ces accusations, affirmant qu’un « campagne enragée » s’est déchaînée contre son patron en Occident. La position d’Abbas sur la question est « claire et documentée, qui est la condamnation totale de l’Holocauste et le rejet de l’antisémitisme », il a insisté.