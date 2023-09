Le dirigeant palestinien Abbas est vivement critiqué pour ses propos « répréhensibles » sur la Shoah, mais ses collègues le soutiennent

Ramallah, Cisjordanie — Les factions politiques palestiniennes se sont déchaînées mercredi contre des dizaines d’universitaires palestiniens qui avaient critiqué les récentes remarques du président Mahmoud Abbas sur la question. Holocaustequi ont suscité de nombreuses accusations d’antisémitisme.

Les politiciens ont fustigé une lettre ouverte signée plus tôt cette semaine par plus de 100 universitaires, militants et artistes palestiniens basés dans le monde entier, la qualifiant de « déclaration de honte ».

« Leur déclaration est cohérente avec le récit sioniste et ses signataires. [and] cela donne du crédit aux ennemis du peuple palestinien », a déclaré le parti nationaliste laïc Fatah qui dirige l’Autorité palestinienne. Les responsables du Fatah ont qualifié les signataires de « porte-parole de l’occupation » et d’« extrêmement dangereux ».

Les écrivains et penseurs très respectés ont publié la lettre après la diffusion d’une vidéo montrant Abbas affirmant que les Juifs européens avaient été persécutés par Adolf Hitler en raison de ce qu’il a décrit comme leurs « fonctions sociales » et leurs pratiques de prêt prédatrices, plutôt que leur religion.

Dans la lettre ouverte, les universitaires palestiniens, vivant pour la plupart aux États-Unis et en Europe, ont condamné les propos d’Abbas comme étant « moralement et politiquement répréhensibles ».

« Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à diminuer, déformer ou justifier l’antisémitisme, les crimes contre l’humanité nazis ou le révisionnisme historique vis-à-vis de l’Holocauste », ajoute la lettre. Quelques signataires sont basés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée.

Le chœur d’indignation parmi les dirigeants palestiniens à propos de cette lettre met en lumière une controverse qui gangrène la relation palestinienne avec l’Holocauste depuis des décennies. Le génocide nazi, qui a tué près de six millions de Juifs et des millions d’autres, a envoyé des Juifs européens en masse en Terre Sainte.



Les souffrances des Juifs pendant l’Holocauste sont devenues centrales dans le récit de la création d’Israël après 1948, lorsque la guerre pour l’établissement d’Israël – que les Palestiniens décrivent comme la « Nakba » ou la « catastrophe » – a forcé des centaines de milliers de Palestiniens à quitter leurs foyers. En conséquence, de nombreux Palestiniens répugnent à se concentrer sur les atrocités de l’Holocauste, de peur de saper leur propre cause nationale.

« Cela ne sert pas nos intérêts politiques de continuer à évoquer l’Holocauste », a déclaré Mkaimer Abusaada, politologue à l’Université Al-Azhar de la ville de Gaza. « Nous souffrons de l’occupation, de l’expansion des colonies et des politiques fascistes israéliennes. C’est sur cela que nous devrions insister.

Mais les fréquentes déformations et négations de l’Holocauste de la part des autorités palestiniennes n’ont fait que renforcer l’examen minutieux de leur relation avec l’Holocauste. Ce malaise a peut-être commencé avec Amin Al-Husseini, le Grand Mufti de Jérusalem de l’époque de la Seconde Guerre mondiale. L’antisémitisme du nationaliste arabe palestinien était bien documenté et il a même aidé à recruter des musulmans bosniaques pour soutenir les nazis.

Alors qu’il a dans le passé reconnu l’Holocauste comme « le crime le plus odieux » de l’histoire moderne, plus récemment, Abbas a suscité divers tollés internationaux avec des discours dénoncés comme négationnistes antisémites. En 2018, il a réitéré une affirmation sur l’usure et les Juifs ashkénazes similaire à celle qu’il avait formulée dans son discours devant les membres du Fatah le mois dernier. L’année dernière, il a accusé Israël d’avoir commis « 50 Holocaustes » contre le peuple palestinien.

Le bilan d’Abbas a alimenté accusations d’Israël selon lesquelles on ne peut pas lui faire confiance en tant que partenaire dans les négociations de paix visant à mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies. Après des décennies d’échec des pourparlers de paix, Abbas a dirigé l’Autorité palestinienne, l’organisme semi-autonome qui a commencé à administrer certaines parties de la Cisjordanie occupée après le processus de paix d’Oslo dans les années 1990.

Abbas a gardé une mainmise étroite sur le pouvoir au cours des 17 dernières années et ses forces de sécurité ont été accusées de réprimer durement la dissidence. Sous sa direction, l’Autorité palestinienne est devenue profondément impopulaire en raison de son alliance de sécurité vilipendée avec Israël et de son échec à organiser des élections démocratiques.

La lettre ouverte signée cette semaine par des universitaires palestiniens aborde également ce qu’elle décrit comme le « régime de plus en plus autoritaire et draconien » de l’autorité, et affirme qu’Abbas a « renoncé à toute prétention de représenter le peuple palestinien ».