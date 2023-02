Le dirigeant nord-coréen ordonne à l’armée d’améliorer sa préparation à la guerre

Kim a présidé lundi une réunion de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs au pouvoir et a encouragé les forces armées à accomplir des “exploits toujours victorieux” et à faire preuve d’une “force militaire inégalée” pour ouvrir une nouvelle phase de développement, selon le journal officiel du pays. L’agence a fait savoir mardi.

SÉOUL, Corée du Sud – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné à son armée d’étendre ses exercices de combat et de renforcer sa préparation à la guerre alors qu’il cherche à intensifier une série déjà provocante de manifestations d’armes face à l’aggravation des tensions avec ses voisins et Washington.

Les membres de la commission ont discuté d’une série de tâches visant à induire un “grand changement” dans l’armée, notamment “l’expansion et l’intensification constantes de l’opération et des exercices de combat” et “le perfectionnement plus strict de la préparation à la guerre”, a indiqué l’agence.