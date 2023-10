Le dirigeant nord-coréen met en garde contre la guerre froide et promet de créer davantage d’armes nucléaires | Monde | Nouvelles

Il a évoqué « la nécessité de poursuivre les efforts visant à accroître de manière exponentielle la production d’armes nucléaires et à diversifier les moyens de frappe nucléaire », et a déclaré que « notre politique de renforcement des forces nucléaires est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l’État. que personne n’a le droit de bafouer ».

L’article 58 du chapitre quatre de la constitution stipule que le pays « développe des armes hautement nucléaires pour garantir les droits à l’existence et au développement du pays, prévenir la guerre et défendre la paix et la stabilité dans la région et dans le reste du monde ».

Kim Jong-Un est également récemment rentré de Russie, où lui et Poutine se sont promis une aide militaire et technologique. La Russie pourrait aider à envoyer un satellite espion dans l’espace et la Corée du Nord pourrait fournir des obus d’artillerie, des roquettes et des missiles.

« Les États-Unis ont maximisé leurs menaces de guerre nucléaire contre notre République en reprenant les exercices conjoints de guerre nucléaire à grande échelle avec un caractère clairement agressif et en plaçant de manière permanente le déploiement de leurs moyens nucléaires stratégiques près de la péninsule coréenne », a-t-il déclaré.