Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rend en Russie, préparant le terrain pour une rencontre avec Poutine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est parti pour la Russie, où il devrait tenir une réunion très attendue avec le président Vladimir Poutine, qui a suscité des inquiétudes occidentales quant à un éventuel accord d’armes pour la guerre de Moscou en Ukraine.

L’agence de presse officielle nord-coréenne a déclaré mardi que Kim était monté à bord de son train personnel depuis la capitale, Pyongyang, dimanche après-midi, et qu’il serait accompagné de membres non précisés du parti au pouvoir, du gouvernement et de l’armée du pays.

Les médias d’État ont montré des photographies de Kim passant devant des gardes d’honneur et des foules de civils tenant le drapeau national et des fleurs, ainsi que de lui faisant signe depuis son train blindé vert et jaune avant de quitter la gare. Un groupe de hauts responsables, dont le Premier ministre Kim Tok Hun, le plus haut responsable économique de Kim Jong Un, étaient présents à la station pour saluer chaleureusement le dirigeant, a indiqué l’Agence centrale de presse coréenne.

KCNA n’a pas précisé si le train avait traversé la frontière.

Un bref communiqué publié lundi sur le site Internet du Kremlin indique que la visite répond à l’invitation de Poutine et aurait lieu « dans les prochains jours ». KCNA a déclaré que les dirigeants se réuniraient – ​​sans préciser quand et où.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine et Kim dirigeraient leurs délégations dans les pourparlers et pourraient également se rencontrer « en tête-à-tête si nécessaire ». Il a ajouté que Poutine organiserait un dîner officiel pour Kim.

Les pourparlers porteront sur les relations bilatérales, a déclaré Peskov. « Comme n’importe lequel de nos voisins, nous nous sentons obligés de développer de bonnes relations mutuellement bénéfiques », a-t-il ajouté.

Un lieu possible serait la ville de Vladivostok, dans l’est de la Russie, où Poutine est arrivé lundi pour assister à un forum international qui se déroulera jusqu’à mercredi, selon l’agence de presse russe TASS. La ville, située à environ 680 kilomètres au nord de Pyongyang, a également été le lieu de la première rencontre de Poutine avec Kim en 2019.

Il s’agirait du premier voyage de Kim à l’étranger depuis la pandémie de Covid-19, qui a contraint la Corée du Nord à imposer des contrôles stricts aux frontières pendant plus de trois ans pour protéger son système de santé défaillant. Même si Kim s’est montré plus à l’aise avec les avions que son père, notoirement hostile aux vols, il a également utilisé son train personnel lors de précédentes rencontres avec Poutine, le président chinois Xi Jinping et l’ancien président américain Donald Trump, ravivant ainsi un symbole du règne dynastique de sa famille. .

Les journalistes d’Associated Press près de la frontière entre la Corée du Nord et la Russie ont vu un train vert avec des bordures jaunes – semblable à celui utilisé par Kim, le solitaire lors de précédents voyages à l’étranger – dans une gare du côté nord-coréen d’un fleuve frontalier.

Il n’était pas clair si Kim était dans le train, qui a été vu faire des allers-retours entre la gare et l’approche du pont qui relie les deux pays. Il n’avait pas traversé le pont à 19 heures (10 heures GMT).

Citant des sources gouvernementales sud-coréennes non identifiées, le journal Chosun Ilbo a rapporté que le train aurait probablement quitté la capitale nord-coréenne Pyongyang dimanche soir et qu’une réunion Kim-Poutine serait possible dès mardi.

L’agence de presse Yonhap et d’autres médias ont publié des informations similaires. L’agence de presse japonaise Kyodo a cité des responsables russes affirmant que Kim se dirigeait peut-être vers la Russie dans son train personnel.

Le bureau présidentiel sud-coréen, le ministère de la Défense et le service national de renseignement n’ont pas immédiatement confirmé ces détails.

Des responsables américains ont publié la semaine dernière des renseignements selon lesquels la Corée du Nord et la Russie organisaient une réunion entre leurs dirigeants qui aurait lieu ce mois-ci alors qu’ils élargissent leur coopération face à l’intensification des confrontations avec les États-Unis.

Selon des responsables américains, Poutine pourrait se concentrer sur l’obtention de davantage de fournitures d’artillerie nord-coréenne et d’autres munitions pour reconstituer ses réserves en déclin, alors qu’il cherche à désamorcer une contre-offensive ukrainienne et à montrer qu’il est capable de mener une longue guerre d’usure. Cela pourrait potentiellement exercer davantage de pression sur les États-Unis et leurs partenaires pour qu’ils poursuivent les négociations alors que les inquiétudes concernant un conflit prolongé augmentent malgré leurs énormes expéditions d’armes avancées vers l’Ukraine au cours des 17 derniers mois.

« Les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong Un en Russie », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, utilisant l’abréviation du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. « Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie. »

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que Washington suivrait la réunion de près, rappelant aux deux pays que « tout transfert d’armes de la Corée du Nord vers la Russie constituerait une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU » et que les États-Unis « n’hésiteront pas à imposer de nouvelles les sanctions. »

La Corée du Nord possède probablement des dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes de conception soviétique qui pourraient potentiellement donner un énorme coup de pouce à l’armée russe, estiment les analystes.

En échange, Kim pourrait rechercher une aide énergétique et alimentaire indispensable ainsi que des technologies d’armement avancées, notamment celles liées aux missiles balistiques intercontinentaux, aux sous-marins lance-missiles à capacité nucléaire et aux satellites de reconnaissance militaire, selon les analystes.

Certains craignent que d’éventuels transferts de technologie russes n’accroissent la menace posée par l’arsenal croissant d’armes nucléaires et de missiles de Kim, conçus pour cibler les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Après des décennies de relations compliquées, chaudes et froides, la Russie et la Corée du Nord se rapprochent depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022. Ce lien est motivé par le besoin d’aide de guerre de Poutine et les efforts de Kim pour renforcer la visibilité de ses partenariats. avec ses alliés traditionnels Moscou et Pékin alors qu’il tente de briser son isolement diplomatique et de faire en sorte que la Corée du Nord fasse partie d’un front uni contre Washington.

Tout en utilisant la diversion provoquée par le conflit ukrainien pour accélérer le développement de ses armes, la Corée du Nord a à plusieurs reprises blâmé Washington pour la crise en Ukraine, affirmant que la « politique hégémonique » de l’Occident justifiait une offensive russe en Ukraine pour se protéger.

La Corée du Nord est le seul pays, avec la Russie et la Syrie, à reconnaître l’indépendance de deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine – Donetsk et Louhansk – et elle a également fait allusion à son intérêt pour l’envoi d’ouvriers du bâtiment dans ces régions pour aider aux efforts de reconstruction. .

La Russie – ainsi que la Chine – ont bloqué les efforts menés par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord suite à l’intensification de ses essais de missiles, tout en accusant Washington d’aggraver les tensions avec Pyongyang en élargissant les exercices militaires avec la Corée du Sud et le Japon.

Les États-Unis accusent depuis l’année dernière la Corée du Nord de fournir à la Russie des armes, notamment des obus d’artillerie vendus au groupe de mercenaires russes Wagner. Les responsables russes et nord-coréens ont nié ces affirmations. Mais les spéculations sur la coopération militaire entre les deux pays se sont intensifiées après la rare visite du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu en Corée du Nord en juillet, lorsque Kim l’a invité à une exposition d’armes et à un défilé militaire massif dans la capitale, où il a présenté des ICBM conçus pour cibler les États-Unis. continent.

Suite à cette visite, Kim a visité les usines d’armement nord-coréennes, notamment une installation produisant des systèmes d’artillerie, où il a exhorté les travailleurs à accélérer le développement et la production à grande échelle de nouveaux types de munitions. Les experts affirment que les visites de Kim dans les usines avaient probablement un double objectif : encourager la modernisation de l’armement nord-coréen et examiner l’artillerie et d’autres fournitures qui pourraient éventuellement être exportées vers la Russie.

Jon Finer, conseiller adjoint en chef à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a déclaré dimanche que l’achat d’armes à la Corée du Nord « pourrait être la meilleure et peut-être la seule option » ouverte à Moscou alors qu’elle tente de poursuivre son effort de guerre.

« Nous sommes sérieusement préoccupés par la possibilité que la Corée du Nord vende des armes, voire des armes supplémentaires, à l’armée russe. Il est intéressant de réfléchir un instant à ce qu’elle dit : lorsque la Russie parcourt le monde à la recherche de partenaires susceptibles de l’aider, elle atterrit en Corée du Nord », a déclaré Finer dans un avion transportant Biden de l’Inde au Vietnam.

Certains analystes affirment qu’une éventuelle rencontre entre Kim et Poutine porterait davantage sur des gains symboliques que sur une coopération militaire substantielle.

La Russie, qui a toujours gardé de près ses technologies d’armement les plus importantes, même vis-à-vis d’alliés clés tels que la Chine, pourrait être réticente à effectuer des transferts de technologie majeurs avec la Corée du Nord pour ce qui sera probablement un approvisionnement de guerre limité transporté via une petite liaison ferroviaire entre les pays. , ils disent. ___

Les journalistes d’Associated Press Jim Heintz à Tallinn, en Estonie, Aamer Madhani et Matthew Lee à Washington et Dake Kang et Ng Han Guan à Fangchuan, en Chine, ont contribué.

Kim Tong-hyung, Associated Press