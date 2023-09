Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rentre chez lui après son voyage en Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rentre dimanche de Russie, mettant fin à un voyage de six jours qui a déclenché des inquiétudes mondiales concernant les accords de transfert d’armes entre les deux pays, bloqués dans des impasses séparées avec l’Occident.

Le train blindé de Kim est parti au son de la chanson de marche patriotique russe « Adieu à Slavianka » à la fin d’une cérémonie d’adieu dans une gare d’Artyom, une ville de l’extrême est de la Russie située à environ 200 kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord. , a rapporté l’agence de presse russe RIA.

De hauts responsables, dont le ministre russe des Ressources naturelles Alexander Kozlov et le gouverneur régional de Primorye Oleg Kozhemyako, étaient présents à la cérémonie, au cours de laquelle un orchestre militaire russe jouait les hymnes nationaux nord-coréen et russe.

Il s’agit du plus long voyage de Kim à l’étranger depuis qu’il a pris le pouvoir fin 2011. Les observateurs ont indiqué que Kim devrait retourner à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, vers lundi après-midi.

Depuis son arrivée en Russie mardi dernier pour son premier voyage à l’étranger depuis plus de quatre ans, Kim a rencontré le président Vladimir Poutine et visité des sites militaires et technologiques clés, soulignant l’approfondissement de la coopération en matière de défense entre les deux pays face à des confrontations séparées et de plus en plus intenses avec les États-Unis et leurs alliés. alliés. Des responsables et des experts étrangers ont déclaré que la Corée du Nord pourrait fournir des munitions indispensables à la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine en échange d’une technologie d’armement russe sophistiquée qui permettrait de faire avancer les ambitions nucléaires de Kim.

La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes vieillissants, basés sur des conceptions soviétiques, qui pourraient renforcer les forces russes en Ukraine, estiment les analystes, même si ses anciens systèmes d’artillerie ont la réputation d’être peu précis. Les deux camps auraient tiré des milliers d’obus d’artillerie chaque jour.

Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU – que la Russie, membre permanent, avait précédemment approuvées – interdisent à la Corée du Nord d’exporter ou d’importer des armes. Les observateurs estiment que les prétendues tentatives de la Russie de recevoir des munitions et des obus d’artillerie de la Corée du Nord suggèrent le désespoir de Moscou de reconstituer son arsenal épuisé dans la guerre avec l’Ukraine.

« La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est illégale et injuste car elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à diverses autres sanctions internationales », a déclaré dimanche le président sud-coréen Yoon Suk Yeol dans des réponses écrites aux questions de l’Associated Press. « La communauté internationale s’unira plus étroitement en réponse à une telle décision. »

En échange de la fourniture d’armes conventionnelles à la Russie, les experts affirment que la Corée du Nord solliciterait une aide économique et alimentaire russe, mais également des transferts de technologies pour construire de puissants missiles, un sous-marin à propulsion nucléaire et un satellite espion. La Corée du Nord a publiquement cherché à introduire de tels systèmes d’armes de haute technologie, citant ce qu’elle appelle l’intensification des hostilités menées par les États-Unis.

Plus tôt dimanche, Kim était dans un mode plus léger, visitant une université et regardant un spectacle de morses dans un aquarium russe. Les médias d’État russes ont publié des vidéos de Kim, accompagné de ses hauts responsables, discutant avec des responsables russes par l’intermédiaire de traducteurs sur le campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient sur l’île Russky.

À l’aquarium Primorsky de l’île, le plus grand de Russie, Kim a assisté à des spectacles mettant en vedette des bélugas, des grands dauphins, des otaries et « Misha », le morse, qu’il semblait particulièrement apprécier, selon les médias russes.

Kozhemyako, le gouverneur de Primorye, a déclaré qu’une délégation de l’Extrême-Orient russe se rendrait en Corée du Nord. Selon les médias d’État russes, Kozhemyako a déclaré qu’il ferait partie de la délégation qui voyagerait avec des spécialistes des secteurs du commerce, du tourisme et de l’agriculture. Le moment exact de la visite en Corée du Nord n’a pas été annoncé.

Samedi, Kim s’est rendu à un aéroport près de Vladivostok, où le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres hauts responsables militaires lui ont permis d’observer de près les bombardiers stratégiques et autres avions de combat russes. Kim et Shoigu se sont rendus plus tard dans la journée à Vladivostok, où ils ont inspecté la frégate Amiral Shaposhnikov.

Vendredi, Kim a visité une usine aéronautique dans la ville de Komsomolsk-sur-Amour qui produit les avions de combat les plus puissants de Russie.

Les avions de guerre russes présentés à Kim samedi faisaient partie de ceux qui ont été utilisés en Ukraine, notamment les bombardiers Tu-160, Tu-95 et Tu-22 qui ont régulièrement lancé des missiles de croisière. Lors de la visite de Kim, Choïgou et le lieutenant-général Sergueï Kobylash, commandant des bombardiers russes à longue portée, ont confirmé pour la première fois que le Tu-160 avait récemment reçu de nouveaux missiles de croisière d’une portée de plus de 6 500 kilomètres (plus de 6 500 kilomètres). 4 040 milles).

Choïgu, qui avait rencontré Kim lors d’une rare visite en Corée du Nord en juillet, a également montré à Kim un autre des derniers missiles russes, le Kinzhal hypersonique, transporté par l’avion de combat MiG-31, qui a connu son premier combat pendant la guerre en Ukraine.

Les médias d’État nord-coréens ont rapporté que Kim et Shoigu avaient discuté de l’environnement de sécurité régional et échangé leurs points de vue sur « les questions pratiques liées au renforcement de la coordination stratégique et tactique, de la coopération et des échanges mutuels entre les forces armées des deux pays ».

Le sommet de Kim avec Poutine s’est tenu sur le principal site de lancement spatial russe, un lieu qui a souligné son désir de bénéficier de l’aide de la Russie dans ses efforts pour acquérir des moyens de reconnaissance spatiaux et des technologies de missiles. Ces derniers mois, deux lancements nord-coréens visant à envoyer un satellite espion dans l’espace se sont soldés par un échec, et le Nord s’est engagé à procéder à une troisième tentative en octobre.

Lors de la rencontre avec Poutine, Kim a déclaré que son pays offrirait son « soutien total et inconditionnel » à la lutte de la Russie pour défendre ses intérêts de sécurité, faisant apparemment référence à la guerre en Ukraine. Kim a invité Poutine à se rendre en Corée du Nord « à un moment opportun », et Poutine a accepté.

Il s’agissait du deuxième sommet de Kim avec Poutine. La précédente réunion avait eu lieu à Vladivostok en avril 2019, deux mois après l’effondrement de la diplomatie nucléaire aux enjeux élevés de Kim avec le président américain de l’époque, Donald Trump, lors de leur deuxième sommet au Vietnam.

-Morton a rapporté de Londres.

Kim Tong-hyung, Hyung-jin Kim et Elise Morton, Associated Press

Corée du NordRussie