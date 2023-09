Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un met fin à son voyage en Russie alors que la Corée du Sud accuse les pays de coopération militaire « illégale » | Nouvelles du monde

Kim Jong Un retourne en Corée du Nord après une visite de six jours en Russie où il s’est entretenu avec Vladimir Poutine sur le renforcement des liens, notamment militaires.

Le meneurLe train blindé est parti après une cérémonie d’adieu dans une gare d’Artyom, en Extrême-Orient. russe ville située à environ 200 km de la frontière avec son pays.

Le ministre russe des Ressources naturelles, Alexandre Kozlov, et le gouverneur régional de Primorié, Oleg Kozhemyako, étaient présents à la réunion, au cours de laquelle un orchestre militaire russe jouait également les hymnes nationaux des deux pays ainsi que la chanson de marche patriotique russe Adieu à Slavianka.

Avant de partir, M. Kim aurait été présenté avec cinq drones kamikaze et un gilet pare-balles comme cadeau.

Le gouverneur Kozhemyako a également remis au dirigeant des vêtements d’imagerie anti-thermique et un drone de reconnaissance, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass.

Depuis son voyage en Russie mardi dernier pour son premier voyage à l’étranger depuis plus de quatre ans, M. Kim a rencontré le président Vladimir Poutine et visité des sites militaires et technologiques clés.

Monsieur Kim a promis son soutien à la Russie dans ce qu’il a décrit comme la « lutte contre l’impérialisme ».

Ce voyage a suscité des inquiétudes mondiales quant à la possibilité d’accords d’armes entre les deux pays, engagés dans des affrontements séparés avec l’Occident.

Sud coréen Le président Yoon Suk Yeol a déclaré : « La coopération militaire entre Corée du Nord et la Russie est illégale et injuste. »

Il a également déclaré que cela « contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à diverses autres sanctions internationales ».

Il a ajouté : « La communauté internationale s’unira plus étroitement en réponse à une telle décision ».

Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU – précédemment approuvées par la Russie, membre permanent – ​​interdisent à la Corée du Nord d’exporter ou d’importer des armes.

Pyongyang pourrait fournir des munitions conventionnelles indispensables à la guerre de Moscou en Ukraine en échange d’une technologie d’armement russe sophistiquée qui ferait progresser les ambitions nucléaires de M. Kim, ont déclaré des responsables américains et sud-coréens.

Un transfert de cette technologie pourrait aider la Corée du Nord à construire de puissants missiles, un sous-marin à propulsion nucléaire et un satellite espion, selon les experts.

Le pays pourrait également solliciter une aide économique et alimentaire auprès de Moscou.

Un partenariat pourrait prolonger le conflit indéfiniment

Vendredi, M. Kim a visité une usine aéronautique dans la ville de Komsomolsk-sur-l’Amour qui produit les avions de combat les plus puissants de Russie.

Samedi, il a observé de près les bombardiers stratégiques et autres avions de combat russes dans un aéroport près de Vladivostok, sous la direction du ministre de la Défense Sergueï Choïgu.

Les avions de guerre faisaient partie des types qui ont été utilisés dans le Conflit ukrainiendont les bombardiers Tu-160, Tu-95 et Tu-22 qui ont régulièrement lancé des missiles de croisière.

M. Kim a ensuite inspecté la frégate Amiral Shaposhnikov, où on lui a montré la puissance navale de la Russie.

Plus tôt dans la journée, avant de quitter la Russie, M. Kim a visité une université et un aquarium où il a vu des bélugas, des grands dauphins et des otaries à fourrure. et « Misha » le morse qui joue.

Lors de sa visite en Russie, M. Kim a invité M. Poutine se rendre en Corée du Nord « à un moment opportun », et le président a accepté.