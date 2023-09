Le dirigeant nord-coréen appelle à une plus grande production d’armes nucléaires en réponse à une « nouvelle guerre froide »

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à une augmentation exponentielle de la production d’armes nucléaires et à ce que son pays joue un rôle plus important dans une coalition de nations confrontée aux États-Unis dans une « nouvelle guerre froide ». ont déclaré jeudi les médias d’État.

L’Agence centrale de presse coréenne a déclaré que Kim avait fait ces commentaires lors d’une session de deux jours du parlement du pays qui a amendé la constitution pour inclure sa politique d’expansion du programme d’armes nucléaires du pays.

La session de mardi et mercredi de l’Assemblée populaire suprême a eu lieu après que Kim se soit rendu ce mois-ci en Extrême-Orient russe pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et visiter des sites militaires et technologiques.

Ce voyage a suscité des inquiétudes occidentales quant à une éventuelle alliance d’armement dans laquelle la Corée du Nord fournirait à Poutine des munitions indispensables pour alimenter sa guerre contre l’Ukraine en échange d’une aide économique et de technologies russes avancées pour renforcer les systèmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Alors que la Corée du Nord met lentement fin à son confinement lié à la pandémie, Kim renforce activement ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il tente de sortir de son isolement diplomatique et de rejoindre un front uni contre Washington. Il a décrit le monde comme entrant dans une « nouvelle guerre froide » et la Corée du Nord devrait en réponse renforcer ses capacités nucléaires.

Les rapports de KCNA sur les commentaires de Kim sont arrivés un jour après la Corée du Nord. a confirmé la libération de l’US Army Pvt. Travis Roiqui est maintenant rapatrié par avion vers l’Amérique, deux mois après avoir traversé en courant la frontière fortement fortifiée vers le Nord.

L’expulsion relativement rapide de King a défié les spéculations selon lesquelles La Corée du Nord pourrait prolonger sa détention pour obtenir des concessions des États-Unis, et reflétait peut-être le désintérêt du Nord pour la diplomatie avec Washington.

KCNA a déclaré que les membres de l’assemblée avaient approuvé à l’unanimité une nouvelle clause de la constitution visant à « garantir le droit du pays à l’existence et au développement, à prévenir la guerre et à protéger la paix régionale et mondiale en développant rapidement les armes nucléaires à un niveau supérieur ».

« La politique de renforcement des forces nucléaires de la Corée du Nord est devenue permanente et constitue la loi fondamentale de l’État, que personne n’est autorisé à bafouer avec quoi que ce soit », a déclaré Kim dans un discours à l’assemblée. travailler à augmenter de manière exponentielle la production d’armes nucléaires et à diversifier les moyens de frappe nucléaire », a déclaré KCNA.

Kim a souligné ce qu’il a décrit comme une menace croissante posée par des États-Unis hostiles et leur coopération militaire croissante avec la Corée du Sud et le Japon, les accusant de créer la « version asiatique de l’OTAN, la cause profonde de la guerre et de l’agression ».

« Il ne s’agit que de la pire menace réelle, sans parler d’une rhétorique menaçante ou d’une entité imaginaire », a-t-il déclaré.

Kim a exhorté ses diplomates à « promouvoir davantage la solidarité avec les nations qui s’opposent aux États-Unis et à la stratégie d’hégémonie de l’Occident ».

Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années, alors que la Corée du Nord a testé plus de 100 missiles depuis le début de 2022 et que les États-Unis ont étendu leurs exercices militaires avec leurs alliés asiatiques, dans une réponse du tac au tac.

L’année dernière, l’assemblée a adopté une nouvelle doctrine nucléaire qui autorise des frappes nucléaires préventives si les dirigeants nord-coréens sont perçus comme menacés.