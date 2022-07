Le dirigeant nigérian fait face à des menaces de destitution dans un contexte d’insécurité

Les législateurs de la Chambre des représentants nigériane ont déclaré jeudi qu’ils s’associeraient à leurs homologues du Sénat qui ont émis un préavis de six mois pour la destitution de Buhari mercredi, au moment même où le Conseil de sécurité nationale du pays annonçait des plans pour une nouvelle “stratégie” pour mettre fin les violences.

La destitution des présidents au Nigeria est rare, mais de telles menaces de la part des législateurs ne le sont pas. On n’attend pas grand-chose de la dernière menace de destitution qui arrive à peine sept mois avant la fin du deuxième et dernier mandat de Buhari à la présidence. Il a survécu à au moins deux tentatives de destitution depuis qu’il est devenu président en 2015, mais aucune n’a vu le jour car elles sont généralement partisanes et initiées par l’opposition.