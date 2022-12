Le dirigeant néerlandais promet une réponse “significative” au rapport sur l’esclavage

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte prononce un discours lundi en réponse à un rapport sur le rôle historique du pays dans la traite mondiale des esclaves, suscitant des informations selon lesquelles il pourrait présenter des excuses officielles au gouvernement.

Rutte a seulement déclaré que son discours aux Archives nationales de La Haye serait un “moment significatif”.

La nouvelle d’éventuelles excuses a bouleversé certains groupes d’activistes aux Pays-Bas et dans ses anciennes colonies qui pensent qu’elles devraient être présentées l’année prochaine à l’occasion du 1er juillet, anniversaire de l’abolition de l’esclavage il y a 160 ans. Les militants considèrent l’année prochaine le 150e anniversaire car de nombreux esclaves ont été contraints de continuer à travailler dans les plantations pendant une décennie après l’abolition.

« Pourquoi cette ruée ? » a demandé Barryl Biekman, président de la Plate-forme nationale néerlandaise pour le passé de l’esclavage.

Le gouvernement néerlandais a précédemment exprimé ses profonds regrets pour le rôle historique de la nation dans l’esclavage, mais s’est abstenu de présenter des excuses officielles, Rutte ayant déclaré une fois qu’une telle déclaration pourrait polariser la société. Cependant, une majorité au parlement soutient désormais des excuses.

Le discours de Rutte intervient à un moment où les histoires coloniales brutales de nombreux pays ont fait l’objet d’un examen critique en raison du mouvement Black Lives Matter et du meurtre par la police de George Floyd, un homme noir, dans la ville américaine de Minneapolis le 25 mai 2020.

Le discours du Premier ministre est une réponse à un rapport publié l’année dernière par un conseil consultatif nommé par le gouvernement. Ses recommandations comprenaient les excuses du gouvernement et la reconnaissance que la traite des esclaves et l’esclavage du XVIIe siècle jusqu’à l’abolition “qui se sont produits directement ou indirectement sous l’autorité néerlandaise étaient des crimes contre l’humanité”.

Le rapport indique que ce qu’il appelle le racisme institutionnel aux Pays-Bas “ne peut être séparé des siècles d’esclavage et de colonialisme et des idées qui ont surgi dans ce contexte”.

Le gouvernement a déclaré que l’année commençant le 1er juillet 2023 sera une année commémorative de l’esclavage au cours de laquelle le pays “s’arrêtera pour réfléchir à cette histoire douloureuse. Et sur la façon dont cette histoire joue encore un rôle négatif dans la vie de beaucoup aujourd’hui.

Cela a été souligné plus tôt ce mois-ci lorsqu’une enquête indépendante a révélé un racisme généralisé au ministère néerlandais des Affaires étrangères et dans ses avant-postes diplomatiques à travers le monde.

Au Suriname, la petite nation sud-américaine où les propriétaires de plantations néerlandais ont généré d’énormes profits grâce à l’utilisation de la main-d’œuvre asservie, les militants et les fonctionnaires disent qu’on ne leur a pas demandé leur avis, ce qui reflète une attitude coloniale néerlandaise. Ce qu’il faut vraiment, disent-ils, c’est une indemnisation.

Les Néerlandais se sont impliqués pour la première fois dans la traite transatlantique des esclaves à la fin des années 1500 et sont devenus un important commerçant au milieu des années 1600. Finalement, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales est devenue le plus grand marchand d’esclaves transatlantique, a déclaré Karwan Fatah-Black, expert en histoire coloniale néerlandaise et professeur adjoint à l’Université de Leiden.

Les villes néerlandaises, dont la capitale, Amsterdam, et la ville portuaire de Rotterdam ont déjà présenté des excuses pour le rôle historique des pères de la ville dans la traite des esclaves.

En 2018, le Danemark a présenté ses excuses au Ghana, qu’il a colonisé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle. En juin, le roi Philippe de Belgique a exprimé ses « plus profonds regrets » pour les abus au Congo. En 1992, le pape Jean-Paul II s’est excusé pour le rôle de l’Église dans l’esclavage. Les Américains ont eu des combats chargés d’émotion pour abattre des statues de propriétaires d’esclaves dans le Sud.

Mike Corder, Associated Press