Le dirigeant mexicain déclare que la pauvreté est sa priorité. Mais sa politique blesse les pauvres.

Mais à mi-chemin de son mandat de six ans, le sort des classes inférieures du Mexique s’est aggravé, et les économistes disent que ce n’est pas uniquement à cause des effets dévastateurs de la pandémie, mais aussi du résultat d’une mauvaise gestion des programmes sociaux et de l’économie.

Pour Alicia Guadarrama Monroy, qui vit avec ses deux filles et leurs enfants à Naucalpan, les heures d’ouverture prolongées de l’école signifiaient que tous les adultes de sa maison pouvaient travailler. Mais la journée d’école se termine désormais vers midi et l’une de ses filles doit rester à la maison pour s’occuper des enfants, privant la famille d’un salaire bien nécessaire.

“C’était une si bonne école”, a-t-elle déclaré. « Mais maintenant, ça a changé et ce n’est plus pareil. Il n’y a pas de soutien. Il n’y a rien.”