Le dirigeant latino-américain se rend en Chine après avoir rompu les relations avec Taiwan

Le président Xiomara Castro cherche à ouvrir de nouveaux « horizons » au Honduras

La présidente hondurienne Xiomara Castro a donné suite à la décision de son gouvernement d’établir des relations diplomatiques avec Pékin et de rompre les liens avec Taïwan, effectuant sa première visite en Chine pour des entretiens avec le puissant nouvel allié du pays d’Amérique centrale.

Castro est arrivé à Shanghai vendredi, entamant une visite de six jours sur le continent chinois qui comprendrait une rencontre avec le président Xi Jinping. Elle a dit plus tôt cette semaine qu’elle ferait le voyage à l’invitation de Xi dans l’espoir de construire « de nouveaux horizons politiques, scientifiques, techniques, commerciaux et culturels » pour le Honduras.

L’administration de Castro a annoncé en mars que le Honduras avait rompu ses liens avec Taïwan après des décennies d’engagement avec l’île, que Pékin revendique comme une province séparatiste et un territoire chinois souverain. « Le gouvernement du Honduras reconnaît l’existence d’une seule Chine dans le monde, et le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine », a-t-il ajouté. avait déclaré à l’époque le ministère hondurien des Affaires étrangères.

Cette décision a laissé Taipei avec une pleine reconnaissance diplomatique de seulement 13 pays dans le monde et a marqué la neuvième défection depuis que Tsai Ing-wen a pris ses fonctions de président taïwanais en 2016. Cela a également suggéré que le Honduras s’éloigne géopolitiquement de Washington, après avoir ignoré la pression américaine de ne pas aligner avec Pékin sur Taiwan. Le Honduras a suivi trois autres pays d’Amérique centrale – le Panama, El Salvador et le Nicaragua – en changeant d’allégeance diplomatique.

Castro, qui a pris ses fonctions en janvier 2022 en tant que première femme présidente du Honduras, devrait assister à l’inauguration de l’ambassade du Honduras à Pékin lors de son voyage. Elle vise à signer « accords de bon augure » avec la RPC, a déclaré le ministère hondurien des Affaires étrangères en mars.