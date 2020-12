BAGDAD (AP) – Le Premier ministre de la région dirigée par les Kurdes du nord de l’Irak a accusé mercredi le gouvernement fédéral de Bagdad d’avoir retardé des transferts budgétaires cruciaux alors que de violentes manifestations contre le paiement des salaires ont fait huit morts la semaine dernière.

Mercredi également, deux explosions ont visé un champ pétrolifère dans le nord de la province de Kirkouk dans ce que le ministère du Pétrole a appelé une attaque terroriste. Aucune victime n’a été immédiatement signalée dans les explosions. La zone est disputée entre Bagdad et la région kurde, et les militants de l’État islamique y exploitent régulièrement les failles de sécurité.

Karim Hattab, le sous-secrétaire à l’extraction au ministère, a déclaré que deux puits avaient été ciblés dans le champ pétrolifère de Khabbaz et avaient provoqué un incendie. Des équipes de lutte contre les incendies de la North Oil Company, dirigée par l’État, et des forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux, a ajouté le ministère. Le champ produit 2 000 barils par jour.

Dans la province de Sulimaniyah ces derniers jours, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes contre deux principaux blocs politiques kurdes au sujet des retards de paiement des salaires publics et de la corruption perçue. Le Haut-commissariat semi-officiel irakien aux droits de l’homme a déclaré qu’au total huit manifestants avaient été tués dans les régions de Chamchamal, Kefri Darbendikan, Khormal et Saidsadiq. Les manifestants ont incendié le siège du parti et d’autres bureaux publics.

Masrour Barzani, Premier ministre de la région semi-autonome contrôlée par les Kurdes, a déclaré que le droit de manifester pacifiquement était «vital» et a condamné la violence comme «inacceptable», dans un communiqué.

«Il est de notre responsabilité partagée de maintenir la sûreté et la sécurité de tous, y compris des manifestants et des propriétés publiques et privées», a-t-il déclaré.

Les manifestations sont en grande partie motivées par des jeunes chômeurs en colère et des travailleurs du secteur public qui n’ont pas été payés en raison d’une grave crise budgétaire. L’administration kurde n’a payé que quatre mois de salaire depuis le début de 2020 et a déduit 21% de la rémunération mensuelle des fonctionnaires.

La déclaration de Barzani a blâmé le gouvernement fédéral, affirmant qu’il n’avait pas effectué les transferts budgétaires nécessaires pour payer les salaires.

« Depuis de nombreux mois maintenant, nous avons travaillé dur pour parvenir à un règlement constitutionnel équitable avec le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré. « Nous n’avons laissé aucune excuse pour que Bagdad ne respecte pas ses obligations envers le Kurdistan. »

Les gouvernements précédents à Bagdad ont retenu les allocations budgétaires à la région kurde en guise de punition pour sa politique indépendante d’exportation de pétrole. Outre les transferts fédéraux, les exportations de pétrole de la région sont sa principale source de revenus. En vertu d’un nouvel accord signé plus tôt cette année, la région kurde devait recevoir une part du budget de l’État, en échange de la moitié de ses recettes douanières.

Le gouvernement fédéral, quant à lui, a été paralysé par une grave crise de liquidité à la suite de la flambée des prix du pétrole qui ont réduit les caisses de l’État. Les législateurs irakiens ont adopté un deuxième projet de loi sur les emprunts internes d’urgence le mois dernier, permettant à Bagdad d’accéder indirectement à 10 milliards de dollars des réserves de devises du pays.

Mais l’adoption de la loi a déclenché une crise politique entre Bagdad et Irbil, où est basé le gouvernement régional kurde. Les législateurs kurdes ont failli boycotter le vote après que certains des autres législateurs aient tenté d’arrêter les allocations à l’administration de la région du nord.

« Nous avons montré notre volonté dans la pratique de travailler avec la loi sur le déficit budgétaire malgré les réserves sur son contenu et la manière dont elle a été adoptée », a déclaré Barzani. «Nous attendons de Bagdad des mesures réciproques pour parvenir à un accord et le mettre en œuvre.»

L’ONU a condamné mardi les violences à Sulimaniyah, appelant à une enquête et exhortant les dirigeants kurdes à «sauvegarder les libertés de réunion et d’expression».