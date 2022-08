Le dirigeant kenyan promet de légaliser la reproduction de la marijuana et des serpents s’il devient président

Autrefois enfant des rues à Nairobi et fossoyeur en Grande-Bretagne, George Luchiri Wajackoyah a fait irruption sur la scène politique avec un “bhang”: jurant de légaliser la marijuana, d’élever des serpents et de vendre des testicules d’hyène à la Chine pour compenser la dette colossale du Kenya.

Impulsif, immodéré, politiquement inexpérimenté et au mieux comique, l’homme de 63 ans ne correspond pas au profil habituel d’un candidat au poste le plus élevé du Kenya – il est souvent en campagne en survêtement et pieds nus.

Mais l’avocat excentrique, qui arbore une barbe grise et la marque durag (bandana), a secoué la course électorale, devenant le populiste imprévisible qui pourrait forcer le premier second tour présidentiel du Kenya.

Lorsque son camion de campagne rouillé s’arrête sur une route poussiéreuse à la périphérie de Nairobi, une poignée de jeunes se rassemblent, attirés par la musique reggae qui retentit des haut-parleurs.

Wajackoyah sourit et donne des coups de poing à ses partisans tout en scandant “bhang, bhang”, une référence à sa promesse de légaliser le cannabis pour alléger le fardeau de la dette du Kenya de 70 milliards de dollars.

Faisant souvent des gestes avec ses doigts comme s’il fumait, il promet de tirer sa première bouffée lorsqu’il remportera l’élection du 9 août.

« Je serai le président de tout le monde », dit-il. « J’aimerais que le peuple fasse une chose : élire la personne et non le parti.

Fuir en exil

L’avocat amateur de bijoux dit qu’il a été retiré des fosses à ordures de Nairobi par le défenseur de l’environnement et chasseur de fossiles kenyan de renommée mondiale Richard Leakey et des fidèles d’un temple Hare Krishna.

Après le lycée en 1980, il s’est inscrit dans la police, a gravi les échelons puis est devenu l’un des meilleurs espions sous le régime autocratique de feu le président Daniel arap Moi.

C’est son enquête sur l’assassinat en 1990 du ministre des Affaires étrangères Robert Ouko – l’un des meurtres les plus médiatisés du Kenya – qui a conduit à son arrestation et à la torture, avant qu’il ne soit contraint à l’exil en Grande-Bretagne.

Là, il a fait des travaux subalternes, notamment creuser des tombes pour financer ses études avant de retourner au Kenya en 2010.

Wajackoyah affirme qu’il a 17 diplômes, principalement en droit des migrations et des réfugiés, bien que cela n’ait pas pu être vérifié.

Courant sur le ticket du Roots Party d’inspiration rastafarienne, Wajackoyah a fait de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et médicales la pierre angulaire de son programme de campagne en 10 points.

La marijuana est illégale au Kenya, mais Wajackoyah dit qu’elle a le potentiel de débloquer des milliards de dollars, gagnant jusqu’à 76 milliards de dollars par an.

L’équipe d’enquêtes numériques de l’AFP a jugé cette affirmation trompeuse.

Son manifeste appelle également le Kenya à exporter des testicules d’hyène, réputés précieux dans la médecine chinoise, et à vendre de la viande et du venin de chien et de serpent – des propositions qui ont irrité les militants de la faune.

« Nous élèverons des serpents. Chaque éleveur de serpents venimeux gagnera en moyenne 6 000 dollars par flacon d’anti-venin », a-t-il déclaré.

Il veut également pendre les corrompus – un problème brûlant qui infecte presque tous les niveaux de la société – et réduire la semaine de travail à quatre jours.

“Quiconque est pris ou reconnu coupable d’avoir volé de l’argent public sera pendu en public”, a-t-il déclaré.

Votes “trompés”

Wajackoyah a même engendré au moins un sosie et une foule de comptes de médias sociaux imitateurs.

Les observateurs disent que bien que gagner la présidence soit un très long coup, Wajackoyah – qui est marié à un citoyen américain et a trois enfants – pourrait rassembler suffisamment de voix pour déclencher un deuxième tour entre les favoris Raila Odinga et William Ruto.

“Wajackoyah est susceptible de dérober une grande partie des votes” illusoires “”, a écrit l’universitaire Michael Ndonye dans le journal The Standard.

“Il est susceptible d’emporter une partie importante des électeurs qui s’identifient à sa politique queer qui attire l’attention.”

La campagne de Wajackoyah a “capturé l’imagination des jeunes en colère et mécontents du Kenya urbain et rural, dépassant toutes les lignes ethniques, régionales et partisanes habituelles”, a écrit Macharia Gaitho, chroniqueuse au Daily Nation.

Mais les spéculations vont bon train sur le fait que Wajackoyah est un larbin politique.

En juin, alors qu’il faisait campagne dans le bastion lacustre d’Odinga, Kisumu, Wajackoyah a déclaré à ses partisans que s’ils ne votaient pas pour lui, ils devraient considérer le politicien vétéran de l’opposition, qui est maintenant soutenu par le parti au pouvoir.

Et quelques jours à peine avant les élections, il a conduit une foule à applaudir Odinga, en disant: “Je suis ici pour rejoindre la meute des libérateurs et la personne que je regarde n’est autre que Raila Odinga.”

