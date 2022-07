Le dirigeant japonais tente d’honorer l’héritage d’Abe tout en construisant le sien

Autant que la mort de M. Abe, les circonstances géopolitiques dicteront les choix de M. Kishida. La guerre en Ukraine et les menaces militaires croissantes de la Chine et de la Corée du Nord ont incité M. Kishida, qui s’était auparavant présenté comme un membre libéral et accommodant des libéraux démocrates, à assumer un rôle plus belliciste.