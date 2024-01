Le dirigeant italien dénonce l’antisémitisme ; Le rassemblement pro-palestinien est déplacé du Jour de la mémoire de l’Holocauste

ROME (AP) — Le président italien a dénoncé vendredi la montée de l’antisémitisme et a prononcé un discours puissant en faveur du peuple juif alors qu’il commémorait une journée de commémoration de l’Holocauste éclipsée par Campagne militaire israélienne à Gaza et une augmentation des actes anti-israéliens ici.

Lors d’une cérémonie au palais du Quirinale en présence du premier ministre et des dirigeants de la communauté juive italienne, le président Sergio Mattarella a qualifié l’Holocauste de « le plus abominable des crimes » et a rappelé le complicité des Italiens sous le fascisme dans la déportation des Juifs.

Vendredi également, le chef de la police de Rome a ordonné aux militants pro-palestiniens de reporter un rassemblement dans la capitale qui était prévu samedi, jour même de la commémoration de l’Holocauste. La communauté juive d’Israël se plaint du fait que de telles manifestations sont devenues des occasions pour que la mémoire de l’Holocauste soit récupérée par les forces anti-israéliennes et utilisée contre les Juifs.

Les organisateurs palestiniens ont déclaré qu’ils protesteraient néanmoins, affirmant que le risque de conflit avec la police était un petit prix à payer étant donné le nombre de morts palestiniens à Gaza.

Le mandat de Mattarella en tant que président a été marqué par de fortes affirmations en faveur des Juifs, et il a continué ce vendredi. Il a déclaré que les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre étaient « une horrible réplique des horreurs de la Shoah ».

Mais Mattarella a également exprimé son angoisse face au nombre croissant de morts palestiniens à Gaza en raison de la campagne militaire israélienne et a appelé au respect des droits humains fondamentaux partout.

« Ceux qui ont subi la tentative ignoble d’effacer leur propre peuple de la terre savent qu’on ne peut pas refuser à un autre peuple le droit à un État », a déclaré Mattarella.

Les épisodes antisémites en Italie ont atteint un niveau sans précédent l’année dernière, avec 216 incidents signalés au cours des trois derniers mois de 2023 après l’attaque du 7 octobre, contre 241 pour l’ensemble de l’année précédente, a rapporté l’Observatoire de l’antisémitisme. Au total, 454 incidents antisémites ont été signalés l’année dernière, soit la plus forte augmentation jamais enregistrée.

« Les morts d’Auschwitz, dispersés dans le vent, nous avertissent continuellement : le chemin de l’homme emprunte des routes accidentées et risquées », a déclaré Mattarella. « Cela se manifeste également par le retour, dans le monde, de cas dangereux d’antisémitisme : de préjugés qui remontent à d’anciens stéréotypes anti-juifs, renforcés par les médias sociaux sans contrôle ni modestie. »

Mattarella a également fermement condamné les régimes nazis-fascistes qui ont perpétré l’Holocauste. Dans le public se trouvait la première ministre Giorgia Meloni, dont le parti des Frères d’Italie a des racines néo-fascistes mais qui a fortement soutenu Israël et soutenu la communauté juive d’Italie.

Mattarella a déclaré qu’il ne faut jamais oublier que l’Italie sous le fascisme a adopté « des lois racistes ignobles » qui interdisait aux Juifs l’accès aux écoles et au lieu de travail. Il a qualifié les lois de « le premier chapitre du terrible livre de l’extermination ».

Faisant référence au dernier gouvernement de Benito Mussolini dans l’État fantoche nazi de Salò, dans le nord de l’Italie, il a ajouté que « les membres de la République de Salò ont collaboré activement à la capture, à la déportation et même aux massacres de Juifs ».

De manière significative, il a cité Primo Levi, le survivant d’Auschwitz d’origine italienne dont les mémoires « Si ceci est un homme » restent un ouvrage standard de la littérature sur l’Holocauste. Cette semaine encore, la communauté juive d’Italie a dénoncé le fait que des manifestants pro-palestiniens cité Levi dans un dépliant faisant la promotion de la manifestation prévue samedi, mais en référence à Gaza et non à l’Holocauste.

Il s’agit d’un exemple parmi d’autres de défenseurs pro-palestiniens utilisant la mémoire de l’Holocauste contre Israël et les Juifs. Vendredi, près de 50 petits autocollants en bronze sont apparus sur le trottoir devant les bureaux de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à Rome avec les noms des Palestiniens tués à Gaza. Il s’agissait de copies de l’un des symboles les plus puissants du souvenir italien de l’Holocauste : le plaques commémoratives en bronze apposées sur les pavés autour de Rome devant les maisons des Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Noemi Di Segni, présidente de l’Union des communautés juives d’Italie, a déclaré qu’une telle manifestation offensait la mémoire des survivants de l’Holocauste et diminuait leurs souffrances et leurs histoires particulières.

« Les Palestiniens devraient inventer d’autres citations, d’autres écrivains, d’autres formes d’art », a-t-elle déclaré.

L’organisateur de la manifestation, qui a refusé d’être identifié nommément, invoquant des problèmes de sécurité, a défendu l’utilisation des mêmes symboles comme preuve que « quelque chose de très grave est en train d’arriver » aux Palestiniens.